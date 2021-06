Wielkopolskie: GDDKiA ogłosiła przetarg dot. obwodnicy Kamionnej

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miejscowości Kamionna w ciągu drogi krajowej nr 24 – poinformowała we wtorek GDDKiA.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA podała, że obwodnica Kamionnej jest jedną z ośmiu wielkopolskich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Termin składania ofert w przetargu został wyznaczony na 2 lipca.

"Zadanie polega na opracowaniu projektu przebiegu obwodnicy miejscowości Kamionna w ciągu DK24 w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie przez GDDKiA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca na realizację przedmiotu zamówienia będzie miał 38 miesięcy od daty podpisania umowy" - zaznaczyła Cieślak.

Dodała, że została już wykonana inwentaryzacja przyrodnicza. Kolejnym etapem, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie ogłoszenie przetargu na realizację w formule Projektuj i buduj.

"Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim" - wskazała Cieślak.

Przypomniała, że budowa obwodnicy Kamionnej to kolejne w województwie wielkopolskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach Programu, oprócz obwodnicy Kamionnej, do 2030 roku powstaną obwodnice: Żodynia, Gostynia, Koźmina Wielkopolskiego, Kalisza, Strykowa, Grzymiszewa oraz Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa.

W ramach Programu w całym kraju powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

