Wielkopolskie: GDDKiA ogłosiła przetarg dot. rozbudowy DK15

GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK15 na odcinku Żydowo (Czeluścin) – Gniezno w Wielkopolsce. Termin składania ofert mija 26 lipca.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w środę, że postępowanie przetargowe dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ponad 13-kilometrowego odcinka DK15 Żydowo (Czeluścin) - Gniezno wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych.

Wskazała, że podstawowe cele realizacji inwestycji to poszerzenie jezdni do 7,00 m oraz przebudowa skrzyżowań, poprzez budowę lewoskrętów. Ponadto zwiększenie nośności nawierzchni do 11,5 tony/oś, oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników.

Termin składania ofert mija 26 lipca o godz. 10.00.

GDDKiA podała, że oprócz ceny, przyjęto dodatkowe kryterium oceny ofert, w postaci wiedzy i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

GDDKiA wskazała, że w postępowaniu przewidziano etapowanie prac projektowych. Część pierwsza, czyli pozyskanie niezbędnych materiałów do rozpoczęcia prac projektowych, opracowanie, uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji ma mieć miejsce do 120 dni od daty podpisania umowy. Cześć druga, czyli wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z poświadczeniem przez ośrodek geodezji i kartografii - do 210 dni od daty podpisania umowy. Z kolei cześć trzecia - opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID wraz ze wszczęciem postępowania - do 450 dni od daty podpisania umowy.

Etap czwarty, czyli uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie robót drogowych (ZRID) oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlanej wraz ze wszystkimi branżami, tj. projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, dokumentacji technicznej (wykonawczej), dokumentacji przetargowej umożliwiającej realizację zadania w terminie - ma się odbyć w terminie do 540 dni od daty podpisania umowy. Ostatnim etapem ma być wyniesienie (stabilizacja) granic w terenie, co jest planowane w okresie do 610 dni od daty podpisania umowy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl