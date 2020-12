Wielkopolskie: GDDKiA ogłosiła przetarg na obwodnice Gostynia i Żodynia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w piątek przetarg na budowę obwodnic Gostynia i Żodynia (woj. wielkopolskie). Inwestycje realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj” mają się zakończyć w latach 2023-2025.

W czasie piątkowej konferencji prasowej dotyczącej ogłoszonego przetargu wiceminister infrastruktury Rafał Weber ocenił, że dobre wyniki polskiej gospodarki w dobie pandemii koronawirusa to efekt dużych programów inwestycyjnych, w tym realizowanych przez GDDKiA: programu budowy dróg krajowych i 100 obwodnic.

"Dzisiaj ogłaszamy przetarg na realizację dwóch obwodnic. Jedna z nich usprawni ruch między Zieloną Górą a Poznaniem. Jest to obwodnica Żodynia. A druga usprawni ruch między Lesznem a Jarocinem" - oświadczył.

Zaznaczył, że budowa każdej nowej obwodnicy jest "z jednej strony ulgą dla kierowców, ale z drugiej strony bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców".

"Każdy ma prawo do dostępu do dobrze utrzymanej infrastruktury, niezależnie od tego, w którym województwie mieszka, jak zamożna jest gmina, z której pochodzi. Dlatego inwestycje w ramach programu 100. obwodnic realizujemy w każdym województwie" - podkreślił wiceminister dodając, że w ramach programu w Wielkopolsce ma zostać zrealizowanych łącznie osiem projektów.

Obwodnica Żodynia będzie wynosić 3,3 km, m ma wyprowadzić z miejscowości ruch tranzytowy w ciągu drogi krajowej nr 32 łączącej drogi ekspresowe S3 i S5.

Dyrektor poznańskiego oddziału GDDKiA Marek Napierała przyznał, że obecny przebieg trasy przechodzącej przez Żodyń jest niebezpieczny. "Droga krajowa załamuje się tam praktycznie pod kątem prostym. Mieliśmy przez to wiele wypadków w ostatnich latach, gdzie tiry wjeżdżały w domy. Ta miejscowość była całkowicie nieprzygotowana do przenoszenia tak olbrzymiego ruchu, szczególnie samochodów ciężarowych" - powiedział.

Dodał, że obwodnica Gostynia ma mieć długość 17,3 km. Napierała wyjaśnił, że w ramach inwestycji powstaną dwa wielopoziomowe węzły. Zaznaczył, że w sprawie budowy została już wydana decyzja środowiskowa. "Chcielibyśmy, żeby pierwsi kierowcy mogli pojechać obwodnicą Gostynia pod koniec 2024 r." - powiedział.

W woj. wielkopolskim ma powstać łącznie osiem obwodnic: Gostynia, Grzymiszewa, Kalisza, Kamionnej, Koźmina Wielkopolskiego, Krotoszyna, Strykowa oraz Żodynia. "Największa, czeka nas tu wyzwanie, będzie obwodnica Kalisza" - przyznał Napierała. Dodał, że kolejnych pięć obwodnic jest na liście rezerwowej. To m.in. planowana jezdnia wyprowadzająca ruch z miejscowości Jaraczewo i Łobez w ciągu drogi krajowej nr 12 oraz obwodnica Leszna w ciągu tej samej drogi krajowej.

GDDKiA planuje podpisać umowy z wykonawcą obwodnic Gostynia i Żodynia w trzecim kwartale 2021 r. Prace budowlane przewidziano na lata 2023-2025.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji wszystkich projektów został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.