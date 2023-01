Wielkopolskie: GDDKiA podsumowuje rok 2022 na drogach krajowych w regionie

W minionym roku w głównej mierze skupiliśmy się na przygotowaniu inwestycji do realizacji; zarówno tras wpisanych do RPBDK, jak i ujętych w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 – podała GDDKiA podsumowując rok 2022 na drogach krajowych w regionie.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA mówiąc o przygotowaniach nowych inwestycji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) podkreśliła, że "zanim rozpoczniemy budowę w terenie każda nowa inwestycja wymaga przeprowadzenia prac projektowych, uzyskania stosownych decyzji i zapewnienia finansowania - dopiero wtedy można ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za realizację inwestycji".

"Obecnie w województwie wielkopolskim pracujemy nad przygotowaniem dokumentacji do realizacji ok. 303 km dróg ekspresowych S10 i S11 oraz do rozbudowy ok. 68 km drogi krajowej 25 od Konina, przez Kalisz do Ostrowa Wielkopolskiego - w tym obwodnica Kalisza" - podała Cieślak.

Przypomniała, że 15 grudnia 2021 roku złożono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska(RDOŚ) w Poznaniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), która ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła - Wyrzysk długości około 28 km.

"Dla obwodnicy Wyrzyska (dobudowy drugiej jezdni na odcinku 5 km) trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz materiałów do wniosku o DŚU. Planowany termin zakończenia prac projektowych to pierwsza połowa 2023 roku, po którym do RDOŚ zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - wskazała.

Odnosząc się do trasy S11 Cieślak zaznaczyła, że dla siedmiu odcinków S11 w Wielkopolsce, o łącznej długości około 250 km, prowadzone są prace przygotowawcze. Jak podała, "dla odcinka Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik uzyskaliśmy DŚU, a dla czterech: Szczecinek - Piła, Ujście - Oborniki, Ostrów Wielkopolski - Kępno oraz Kórnik - Jarocin jesteśmy w trakcie. Dla ostatniego 19 grudnia br. złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU".

Dodała, że dla kolejnych dwóch odcinków: Piła - Ujście oraz Jarocin - Ostrów Wielkopolski wnioski o wydanie DŚU, GDDKiA planuje złożyć w pierwszej połowie 2023 roku.

Cieślak zaznaczyła również, że rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej i dostosowanie jej do parametrów drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym. Rozbudowa planowana w większości po nowym śladzie, zapewni obejście miejscowości, przez które aktualnie przebiega DK25 m.in. Starego Miasta, Rychwała, Kokanina.

"Dla odcinka Konin - Kokanin 16 grudnia br. złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU. Natomiast dla odcinka Biskupice Ołoboczne - Ostrów Wielkopolski w kwietniu br. złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU" - podkreśliła.

Cieślak przypomniała też, że w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zostało ujętych osiem obwodnic wielkopolskich miast. Pięć z nich znajduje się w realizacji. Dla obwodnic Żodynia, Grzymiszewa, Gostynia, Strykowa i Koźmina Wielkopolskiego zostały zawarte umowy z wykonawcami na projekt i budowę. Wykonawcy w pierwszym etapie przygotowują projekt i występują z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu ZRID będę mogli przystąpić do budowy.

"Dla obwodnicy Grzymiszewa decyzja ZRID została wydana i plac budowy przekazaliśmy już wykonawcy. Planowany termin udostępnienia do ruchu to II kwartał 2024 roku" - wskazała Cieślak.

Dodała, że dla obwodnic: Żodynia, Gostynia i Strykowa "wykonawcy złożyli już wnioski o ZRID i czekamy na ich wydanie. Kolejnym krokiem będzie przekazanie placów budowy wykonawcom i rozpoczęcie robót budowlanych. Udostępnienie do ruchu kierowcom obwodnic Żodynia i Strykowa planowane jest na II połowę 2024 roku, a obwodnicy Gostynia w I połowie 2025 roku".

Dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego trwają prace projektowe. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na II połowę 2025 roku. W I kwartale 2023 roku GDDKiA planuje też złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Kalisza w ciągu DK25.

Trwają również prace nad opracowaniem Koncepcji programowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie DŚU dla budowy obwodnicy Kamionnej w ciągu DK24. Z kolei dla obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15 trwa opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

"Rok 2022 to także okres działań na sieci naszych dróg, obiektach inżynierskich, szeregu prac utrzymaniowych i remontowych" - podkreśliła Cieślak.

W minionym roku GDDKiA prowadziła też działania poprawiające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu m.in. przez budowę nowych sygnalizacji świetlnych, budowę nowych dróg pieszo-rowerowych, chodników, lewoskrętów i skrzyżowań typu rondo.

W minionym roku zakończono też przebudowy mostów w Jaraczewie na DK12 i Kotowie na DK32, a także podpisano umowę na przebudowę dwóch mostów nad Gwdą i Notecią w miejscowości Ujście w ciągu DK11. Ponadto zakończono prace projektowe, uzyskano ZRID i ogłoszono postępowanie przetargowe dla przebudowy mostu w ciągu DK92 w Swarzędzu.

