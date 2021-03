Wielkopolskie: GDDKiA złożyła wniosek o decyzję o środowiskową dla S11 Szczecinek-Piła

Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S11 Szczecinek-Piła został złożony - poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzja ta ma ostatecznie zatwierdzić przebieg przyszłej drogi ekspresowej.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA podała, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Szczecinek-Piła został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

"Spodziewany termin uzyskania DŚU to I kw. 2022 r. Dalszy etap prac przygotowawczych to opracowanie koncepcji programowej, która uszczegółowi rozwiązania projektowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu przebiegu S11. Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można będzie rozpocząć etap opracowania projektu budowlanego. Później pozostanie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz realizacja drogi w terenie" - wskazała Cieślak.

Dodała, że postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj GDDKiA planuje ogłosić w II kw. 2023 roku. Roboty realizowane maja być w latach 2025-2027.

"Projektowana S11 stanowi fragment trasy łączącej Kołobrzeg z Poznaniem, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego, w tym o znaczeniu obronnym. Zapewnia bowiem dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku" - podkreśliła Cieślak.

Zaznaczyła również, że budowa drogi ekspresowej S11 Szczecinek-Piła została ujęta w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).