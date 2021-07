Wielkopolskie: INEA podzieliła się na dwie spółki

Z początkiem lipca nastąpił podział wielkopolskiej spółki INEA na dwie spółki: operatora otwartych sieci światłowodowych – Fiberhost S.A. oraz niezależnego dostawcę usług – INEA Sp. z o.o. – poinformowały obie spółki w przekazanym PAP komunikacie.

W marcu 2020 roku INEA ogłosiła powstanie nowej marki operatora otwartych sieci światłowodowych - Fiberhost. Od tamtej pory wszystkie działania związane z zarządzaniem i udostępnianiem otwartych sieci światłowodowych prowadzone są pod tą marką. Obecnie doszło do podziału INEA i wydzielenia operatora hurtowego oraz dostawcy usług.

Jak poinformowała PAP w imieniu obu spółek Karolina Pawlik, od lipca spółka INEA S.A. zmieniła swoją nazwę na Fiberhost S.A. i od tego momentu wszystkie działania związane z budową i utrzymaniem infrastruktury, a także jej udostępnianiem prowadzone będą przez tę spółkę. Część biznesu związana ze świadczeniem usług dla użytkowników końcowych, w tym klientów biznesowych prowadzona będzie z kolei przez nowo powstałą spółkę - INEA Sp. z o.o.

"To bardzo ważny moment w historii firmy, który kończy naszą ewolucję od tradycyjnego operatora kablowego do dwóch wyspecjalizowanych jednostek biznesowych: otwartego operatora hurtowego oraz niezależnego dostawcy usług. Jednocześnie jest to tylko formalne potwierdzenie sposobu, w jaki działamy już od kilku lat na rynku, współpracując na transparentnych zasadach z dostawcami usług" - powiedział prezes zarządu obu podmiotów Michał Bartkowiak.

Fiberhost świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Do końca 2022 roku otwarte sieci światłowodowe Fiberhost obejmą swoim zasięgiem ponad 1,3 mln gospodarstw domowych w 8 województwach w kraju.

INEA to dostawca Internetu światłowodowego, telewizji, telefonii oraz usług profesjonalnych dla biznesu i data center. Obecna jest w segmencie klientów indywidualnych, firm, jednostek samorządowych, szkół i instytucji. Z usług INEA korzysta obecnie blisko 300 tys. klientów indywidualnych oraz prawie 3 tys. szkół.

