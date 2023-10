Wielkopolskie: Kalisz i Poznań z największym dofinansowaniem w regionie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

W ramach 8. edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych największe dofinansowanie na pojedyncze projekty w woj. wielkopolskim - po 30 mln zł - otrzymają Kalisz i Poznań - wynika z danych opublikowanych w sobotę na stronie KPRM.

Na stronie https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-viii-naboru opublikowano dane dotyczące wyników naboru wniosków o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji programu.

Ze wskazanych danych wynika, że Kalisz, na rozbudowę odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała, otrzyma 30 mln zł. Taką samą kwotę dostanie samorząd Poznania na budowę krytej pływalni przy ul. Taborowej.

Ponad 26,5 mln zł na przebudowę infrastruktury sportowej otrzyma samorząd Konina. Pobiedziska (pow. poznański) na budowę infrastruktury sportowo - rehabilitacyjno - edukacyjnej dostaną ponad 25 mln zł, z kolei powiat słupecki na rozbudowę drogi powiatowej pomiędzy Słupcą Giewartowem ma otrzymać 19,95 mln zł.

Według podanych danych, po 18 mln zł otrzymają: powiat pleszewski - na modernizację infrastruktury szkolnej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie - oraz gmina Miejska Górka (pow. rawicki) - na budowę przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi. Podpoznańska gmina Swarzędz na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wierzonce ma z kolei otrzymać 15,6 mln zł.

Zgodnie z opublikowaną listą, w całym regionie rządowe wsparcie otrzyma 481 jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać wnioski o wsparcie inwestycji od 20 lipca do 16 sierpnia 2023.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiono go w 2021 r., aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Przyznane dofinansowania mogą pokryć nawet do 98 proc. kosztów danej inwestycji.