Wielkopolskie: KAS zabezpieczyła 38 automatów do gier hazardowych

38 automatów do gier hazardowych zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Poznania i Leszna. W trakcie działań zatrzymano także osobę poszukiwaną listem gończym.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, funkcjonariusze wielkopolskiej Służby Celno-Skarbowej z Poznania i Leszna od 11 do 20 maja zabezpieczyli łącznie 38 nielegalnych automatów do gier hazardowych.

"Urządzenia zatrzymano w Gostyniu, Obornikach, Parkowie, Międzychodzie, Wronkach, Luboniu, Czarnkowie i Poznaniu. Część nielegalnych automatów znajdowało się w lokalach oficjalnie prowadzących działalność gastronomiczną, handlową lub usługową" - podkreśliła.

Dodała, że większość miejsc, w których prowadzano nielegalne gry hazardowe, była już wcześniej znana funkcjonariuszom. "Jednak po wielu nieudanych próbach wejścia do lokali udało się to dopiero w ostatnim tygodniu" - zaznaczyła.

Trzy z kontroli przeprowadzono we współpracy z policją. W trakcie wspólnych działań zatrzymano osobę poszukiwaną listem gończym i przesłuchano pięć podejrzanych osób. Ponadto, zabezpieczono gotówkę, routery, modemy i karty SIM.

"Organizatorom nielegalnych gier grożą wysokie kary grzywny, nawet 100 tys. złotych od jednego automatu" - wskazała Spychała-Szuszczyńska.

Od początku roku wielkopolska KAS wyeliminowała z rynku już 262 nielegalne automaty.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl