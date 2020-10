Wielkopolskie: Ministerstwo finansów i KAS wykryły firmy wyłudzające podatek VAT

Ministerstwo Finansów i wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryły podmioty, które wyłudzały podatek VAT. W ramach prowadzonych działań przeszukano m.in. siedziby firm, których działalność naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości blisko 13 mln zł.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, podmioty handlujące sprzętem elektronicznym, które najprawdopodobniej wyłudzały podatek VAT, zostały wytypowane już w sierpniu.

"Pod koniec września funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeszukali biuro podejrzanej firmy na terenie Poznania, miejsce przechowywania dokumentacji księgowej oraz dwie lokalizacje na terenie Szczecina. Zabezpieczone zostały komputery, nośniki danych, telefony oraz dokumentacja finansowa. W związku z podejrzeniem o wystawianie tzw. pustych faktur oraz wykorzystywanie sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, na rachunku firmy zablokowano 1,75 mln zł" - podała Spychała-Szuszczyńska.

Jak tłumaczyła, firma z innymi podmiotami pośredniczyła we wprowadzeniu do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur na usługi prawne. Usługi nie były świadczone, a faktury służyły do wygenerowania kosztów, aby obniżyć podatek.

Spychała-Szuszczyńska wskazała, że w tej samej sprawie zablokowano na rachunkach bankowych innego podmiotu ok. 700 tys. zł. Podmiot naraził Skarb Państwa na stratę ponad 10 mln zł. W tym przypadku firma zajmowała się obrotem elektroniką, od której nie płacono podatku VAT.