Wielkopolskie: Modernizacja wielkopolskiego odcinka trasy kolejowej Poznań-Szczecin na półmetku

Modernizacja wielkopolskiego odcinka trasy kolejowej Poznań-Szczecin została wykonana w ok. 50 proc. – powiedział we wtorek członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch. Remont odcinka Poznań-Wronki ma się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.

W czasie wtorkowej konferencji prasowej na podpoznańskiej stacji kolejowej Kiekrz Bresch podkreślił, że okres pandemii nie spowolnił prac nad modernizacją trasy Poznań-Szczecin. "Na odcinku wielkopolskim mamy zrealizowane ok. 50 proc. projektu" - powiedział.

"Nie dopuściliśmy do spowolnienia tempa prac, a wręcz można powiedzieć, że doświadczenia ostatnich miesięcy pozwolą nam na usprawnienie procesu zarządzania tymi inwestycjami" - zaznaczył.

W styczniu, w czasie podpisywania umów na dokończenie modernizacji poszczególnych odcinków trasy Poznań - Szczecin zapowiadano, że prace pomiędzy Poznaniem a Wronkami zostaną zakończone w 2020 r. We wtorek Bresch przyznał, że ta inwestycja zostanie oddana w pierwszym kwartale przyszłego roku.

"Rozszerzamy zakresy. Często te projekty po rozpoczęciu wymagają rozszerzenia zakresu, bo np. na większych odcinkach trzeba wzmacniać podtorze. To są rzeczy, których się nie da przewiedzieć" - powiedział.

Podkreślił, że z uwagi na konieczność utrzymania ruchu pociągów na trasie nie można przyspieszyć inwestycji. "Potencjał jest, żeby przyspieszyć, ale nie ma możliwości technologicznych, żeby to zrobić" - zaznaczył.

Dodał, że po ukończeniu wszystkich prac pozytywne skutki inwestycji odczują pasażerowie jadący ze Szczecina do Warszawy. "Gdy zakończymy te prace i zakończymy modernizację odcinka Poznań-Warszawa, będzie można ten dystans pokonać w cztery godziny, co będzie bardzo konkurencyjnym czasem nawet w odniesieniu do transportu lotniczego" - podkreślił.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że inwestycje kolejowe poprzez poprawę przejezdności i przepustowości skracają czas podróży koleją. "W ramach Krajowego Programu Kolejowego blisko 10 mld zł zostanie przeznaczonych na modernizację szlaków kolejowych docierających do Wielkopolski (…). To będzie skutkowało jeszcze lepszą ofertą w przewozach kolejowych - zarówno tych towarowych, jak i pasażerskich" - powiedział.

"Inwestujemy w kolej bardzo duże środki finansowe, bo widzimy bardzo duży potencjał przewozowy. W 2019 r. z polskiej kolei skorzystało ponad 336 mln pasażerów. W tym roku prawdopodobnie z racji epidemii koronawirusa będzie ich mniej" - przyznał.

Modernizowana linia kolejowa pomiędzy Poznaniem a Szczecinem liczy łącznie 187 km. "Na trasie zmodernizowanych zostanie 65 peronów na 32 stacjach i przystankach. Sprawne podróże zapewnią nowe tory, sieć trakcyjna i nowoczesne urządzenia sterowania. Przebudowanych będzie blisko 100 mostów i wiaduktów, m.in. we Wronkach i Stargardzie" - podało biuro prasowe PKP PLK.

Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły jeździć na trasie z prędkością do 160 km/h. "Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń najszybsze pociągi pojadą z Poznania do Szczecina nawet o 50 min krócej niż obecnie, poniżej 2 godzin" - zapewniono w komunikacie PKP PLK.

Projekt modernizacji linii E59 pomiędzy Poznaniem Głównym a stacją Szczecin Dąbie ma łączną wartość ok. 4,1 mld zł. Inwestycja jest współfinansowana z instrumentu Unii Europejskiej "Łącząc Europę" (CEF) w wysokości ok. 2,2 mld zł. Zakończenie modernizacji planowane jest do końca 2022 r.