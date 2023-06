Wielkopolskie: Na linii kolejowej Poznań – Wolsztyn uruchomiono przystanek w Adamowie

Nowy przystanek Adamowo w pobliżu Wolsztyna uruchomiony został w niedzielę na linii kolejowej między Poznaniem a Wolsztynem. Jego powstanie to element rewitalizacji regionalnej trasy.

Spółka PKP PLK poinformowała, że zakończenie wszystkich, wartych ok. 115 mln zł prac planowane jest w trzecim kwartale tego roku. Nowy przystanek ma poprawić dostęp do kolei okolicznym mieszkańcom.

Podróżni korzystać mogą z peronu zlokalizowanego w pobliżu przejazdu kolejowo-drogowego. Obiekt ma 120 m długości. Wyposażony został w oświetlenie LED, tablice i gabloty z informacjami, wiatę i ławki. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zastosowano pochylnię oraz ścieżki naprowadzające na antypoślizgowej nawierzchni.

"Sukcesywnie zwiększmy dostęp do kolei, zarówno na trasach międzynarodowych, krajowych, jak i na liniach regionalnych. Zwiększenie atrakcyjności kolei to istotny element rewitalizacji trasy między Poznaniem a Wolsztynem, a także przykład na efektywne wykorzystanie środków UE dla zapewnienia pasażerom dogodniejszej możliwości przejazdu pociągiem" - powiedział Arnold Bresch z zarządu spółki PKP PLK.

Zrewitalizowana trasa zapewnia sprawne przejazdy pociągów od marca. Na całym, liczącym ok. 15 km odcinku między Drzymałowem a Wolsztynem wzmocniono grunt i wymieniono tor. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń umożliwi to zwiększenie prędkości z 80 km/h do 120 km/h.

Dzięki przeprowadzonym pracom podróżni łatwiej wsiadają do pociągów z przebudowanych peronów w Wolsztynie oraz Grodzisku Wielkopolskim. Większe bezpieczeństwo na torze i drogach zapewnia ponad 20 przebudowanych przejazdów kolejowo-drogowych.

Bezstykowe łączenia szyn oraz nowe podkłady zmniejszyły hałas, poprawiając komfort podróży. Sprawne przejazdy zapewniają nowe urządzenia prowadzenia ruchu kolejowego na stacjach Rakoniewice i Wolsztyn.

Obecnie - bez wpływu na przejazdy pociągów - postępują ostatnie prace na trasie, m.in. planowana do końca czerwca przebudowa peronu przy budynku dworca w Grodzisku Wielkopolskim i kładki nad linią kolejową w Wolsztynie. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń udostępnione będą odnowione przejścia podziemne na stacji w Wolsztynie i Grodzisku.

Prace realizowane są w ramach projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo - Wolsztyn" za ok. 115 mln zł z udziałem unijnych środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

