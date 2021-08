Wielkopolskie: Nabór wniosków na Mieszkanie Plus we Wrześni

Z początkiem września zainteresowani mieszkaniami budowanymi we Wrześni (Wielkopolskie) w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus będą mogli złożyć wniosek o lokal. Mieszkania mają być przekazane do najmu w I kwartale 2022 r.

We Wrześni, przy ul. B. Śmidowicz, powstają dwa trzypiętrowe budynki, w których pomieści się sto lokali dwu- i trzypokojowych. Inwestycja ma być zrealizowana w IV kw. 2021 r. Osiedle powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu Mieszkanie Plus we współpracy PFR Nieruchomości S.A. z firmą deweloperską Everest Development.

Nabór wniosków o mieszkania rozpocznie się w południe 1 września i zakończy o północy 21 września 2021 r. Obejmie dwa etapy: weryfikację pod kątem kryteriów społecznych, którą przeprowadzi samorząd, a następnie weryfikację czynszową, którą przeprowadzi inwestor.

Wniosek o mieszkanie będzie można złożyć przez internet, ma być na tyle prosty, by wypełnienie go zajęło kilka minut. Każdy wnioskujący będzie potem musiał dostarczyć dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku. Jeżeli będzie po kilku chętnych na mieszkanie, a wszyscy uzyskają tyle samo punktów za kryteria społeczne, to rozstrzygająca będzie data złożenia wniosku.

"Gmina Września nie będzie wynajmującym lokali powstałych w ramach programu, nie będzie też określała stawek czynszowych dla tych lokali, otwarta jest jednak na współpracę i realizację wszelkich zadań, które przyczynią się do szeroko rozumianego rozwoju mieszkalnictwa na terenie naszej gminy. Na gminie ciążyć będzie realizowanie dopłat do czynszu dla najemców lokali powstałych w ramach programu. Środki na ten cel przekazywane nam będą za pośrednictwem Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego" - powiedział burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny.

Obecnie w miejscu inwestycji wykonywane są posadzki, balustrady i elewacje. Zakończono już murowanie ścian działowych mieszkań, montaż stolarki okiennej oraz wejściowej. Odbywają się prace związane z montażem instalacji elektrycznej i sanitarnej. W jednym z budynków rozpoczęto już prace wykończeniowe wewnątrz lokali.

"Tylko w tym roku rozpoczęliśmy komercjalizację 1,6 tys. mieszkań i mieliśmy na nie blisko 8,5 tys. chętnych - to świadczy o tym, jak duże są potrzeby mieszkaniowe ludzi w całym kraju. Tym bardziej cieszę się na kolejne 100 mieszkań, które już niebawem trafią na rynek" - podkreśliła Krystyna Wąchała-Malik z zarządu PFR Nieruchomości S.A.

Wszystkie lokale zostaną wykończone w standardzie podstawowym; przyszli najemcy będą musieli jedynie wyposażyć kuchnię i wnieść meble.

PFR Nieruchomości S.A. realizująca rynkową część rządowego programu mieszkaniowego ma ponad 1,8 tys. wybudowanych mieszkań, kolejne blisko 2,7 tys. jest w trakcie budowy.

