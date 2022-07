Wielkopolskie: Od piątku most nad Wartą w Rogalinku otwarty dla ruchu

Od piątku nowy most nad Wartą w Rogalinku (pow. poznański, woj. wielkopolskie) będzie otwarty dla ruchu. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu pozwolił na użytkowanie przeprawy – podał w czwartek Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) poinformowało, że w piątek ruch samochodowy zostanie przełożony na nową przeprawę. Budowa nowego mostu w Rogalinku, przy drodze wojewódzkiej nr 431, jest inwestycją prowadzoną przez samorząd regionu.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zaznaczył, że otwarto już dla ruchu obwodnicę Wronek (pow. szamotulski), w ramach której także zbudowano nowy most nad Wartą.

"Ważna i oczekiwana inwestycja w Rogalinku kosztowała samorząd województwa ponad 63 mln zł, z czego 52 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Przeprawa wybudowana została w nowoczesnej technologii, kolejnym etapom jej powstawania mogłem przyglądać się podczas wizyt na placu budowy. A dziś most nie tylko spina dwa brzegi rzeki, ale również - co z stwierdzam zadowoleniem - pięknie wpisuje się w krajobraz Doliny Warty" - podkreślił Jankowiak.

Biuro prasowe UMWW zaznaczyło w komunikacie, że oddanie przeprawy do użytku oznacza, iż Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpocznie kolejny etap prac związany z dokończeniem budowy skrzyżowań, kanalizacji deszczowej oraz rozbiórką starego mostu nad Wartą. Z tego powodu zostaną wprowadzone ruch wahadłowy oraz ograniczenia prędkości.

