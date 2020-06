Wielkopolskie: Od połowy czerwca wraca część połączeń Kolei Wielkopolskich i POLREGIO

Od 14 czerwca wznowiona zostanie część połączeń realizowanych na zlecenie Województwa Wielkopolskiego przez Koleje Wielkopolskie oraz POLREGIO. Do siatki połączeń wrócą pociągi na trasach z Poznania do Gniezna, Jarocina oraz Nowego Tomyśla.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował we wtorek, że stopniowe odmrażanie gospodarki i otwieranie kolejnych sektorów usług i handlu, a w ślad za tym także wzrastająca potrzeba przemieszczania się, wymaga korekty rozkładu jazdy wymuszonego pandemią i przywracania połączeń w regionie. Jak podano, zmiana rozkładu ma się odbywać przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, zarówno podróżujących, jak i pracowników spółek kolejowych.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak podkreślił, że organizator przewozów, tj. województwo wielkopolskie, od 14 czerwca 2020 roku przywraca część połączeń realizowanych na zlecenie województwa przez Koleje Wielkopolskie oraz POLREGIO.

Dodał, że do siatki połączeń powrócą lub zostaną wydłużone pociągi, których trasy wcześniej uległy czasowemu zawieszeniu lub skróceniu. Będą to pociągi kursujące na trasach z Poznania do Gniezna, Jarocina oraz Nowego Tomyśla.

Urząd Marszałkowski poinformował jednocześnie, że część pociągów POLREGIO została przywrócona już we wcześniejszych etapach, w porozumieniu z władzami samorządowymi sąsiednich województw.

"Zapewniamy, że mając na uwadze dynamikę sytuacji, przewoźnicy kolejowi każdego dnia przeprowadzają badania frekwencji w pociągach, co pozwala na dopasowywanie liczby połączeń oraz pojemności składów do rosnących potrzeb podróżnych na poszczególnych liniach" - wskazał Jankowiak.

Dodał, że "zauważalny stopniowy powrót do codzienności sprzed okresu pandemii pozwala z optymizmem patrzeć na poprawę trudnej sytuacji w transporcie kolejowym".

Urząd Marszałkowski zwrócił się także do pasażerów, by przed planowaniem podróży szczegółowo zapoznali się z rozkładem jazdy na stronach przewoźników oraz oficjalnej stronie zarządcy infrastruktury: www.portalpasazera.pl.