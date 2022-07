Wielkopolskie: Od stycznia pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą dojeżdżać do Wronek

Pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) od stycznia 2023 r. będą dojeżdżać do Wronek – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jak dodano, to wynik podpisanego w poniedziałek w Poznaniu porozumienia.

Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM) to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych. Inicjatywa jest współfinansowana przez samorząd województwa, Poznań i powiat poznański oraz samorządy położone wzdłuż dziewięciu linii Poznańskiego Węzła Kolejowego. Pierwsze kursy w ramach PKM uruchomiono w czerwcu 2018 r.

Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformowało, że w poniedziałek władze województwa oraz samorządowcy, w tym m.in. przedstawiciele gmin położonych wzdłuż linii kolejowej nr 351, podpisali porozumienie rozszerzające zasięg PKM do stacji Wronki.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zaznaczył, że od początku rozwijania PKM jej pomysłodawcy chcieli, by to przedsięwzięcie objęło wszystkie linie kolejowe, które wychodzą z Poznania na odległości około 50 km. "Stopniowo uruchamialiśmy kolejnych osiem linii, a teraz uruchomimy dziewiątą, która przez wiele lat była modernizowana i remontowana" - wskazał.

Według zapewnień Jankowiaka od 1 stycznia do Wronek będzie kursować 20 par pociągów na dobę. "Ale w kolejnym roku chcielibyśmy, aby ta liczba zwiększyła się do 23-24 par, tak jak ma to miejsce na innych odcinkach PKM" - zapowiedział Jankowiak.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ocenił, że otwarcie linii do Wronek obejmuje pierwszy etap rozwoju PKM. "Drugim będzie wykorzystanie obwodnicy towarowej wokół Poznania. Jeżeli go zrealizujemy, będziemy mieli do czynienia z zupełnie nową jakością w mobilności poznaniaków" - zaznaczył.

"Sama kolej to jeden komunikacyjny parametr, ale kiedy domkniemy go autobusami, rowerami czy hulajnogami, będziemy mogli rozładować korki i zrobić coś dla środowiska" -dodał Jaśkowiak.

W godzinach szczytu pociągi PKM kursują z częstotliwością średnio co 30 minut.

