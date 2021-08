Wielkopolskie: Ogłoszono przetarg na budowę otwartego kompleksu basenowego w Pleszewie

Przetarg na budowę zewnętrznego kompleksu basenowego został ogłoszony; koszt inwestycji to 6,9 mln zł – poinformował w piątek na swoim profilu społecznościowym burmistrz wielkopolskiego Pleszewa Arkadiusz Ptak.

Nowy kompleks powstanie w miejscu starego, przy zbiegu ulic Sportowej i Mickiewicza, w sąsiedztwie krytego Parku Wodnego "Planty".

Jak poinformował burmistrz, projekt został skonsultowany z pleszewianami, którzy wskazali, czego oczekują od nowego miejsca aktywnego wypoczynku.

Miejsce wodnej rozrywki podzielono na kilka części. Pierwsza z nich to tzw. mokry plac zabaw o powierzchni ok. 290 m kw., przeznaczony dla dzieci do 6 lat. W drugiej będzie znajdował się basen rekreacyjny o powierzchni ok. 500 m kw. i maksymalnej głębokości 1,20 m. W planie są dwa tory pływackie, rampa z jeżykami, ławki i leżaki podwodne, masażery, dzika rzeka, grota ze sztucznej fali i parasole wodne. W kolejnych zaprojektowano strefę zjeżdżalni, plac zabaw z zamkiem na wodzie i strefę relaksu ze stołami do gier.

Koszt inwestycji oszacowano na 6,9 mln zł, z czego środki w kwocie 4,2 mln zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Oferty - jak poinformowano PAP w pleszewskim urzędzie miasta - mogą być składanie do 19 sierpnia. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2022 r.

