Wielkopolskie: Ognisko ptasiej grypy koło Wolsztyna - ponad 900 tys. kur niosek zostanie wybitych

Liczące ponad 900 tys. kur niosek stado z hodowli w miejscowości Wroniawy (pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie) zostanie wybite po wykryciu ogniska ptasiej grypy – poinformowała w środę PAP wolsztyńska lekarz weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie lek. wet. Dominika Kmet przekazała PAP, że likwidacja stada rozpocznie się w czwartek rano i może potrwać do sześciu dni. "Jest to ferma licząca 930 tys. sztuk kur niosek" - podkreśliła.

Ferma składa się z 14 kurników. "To jest około 1,8 tys. ton truchła, które trzeba będzie opróżnić ręcznie i wywieźć do zakładu utylizacyjnego. To jest naprawdę olbrzymie logistycznie przedsięwzięcie" - zaznaczyła.

Dodała, że ognisko wirusa H5N8 we Wroniawach potwierdzono we wtorek wieczorem. Wcześniej na fermie ptaki zaczęły padać. "Za fermą biegnie kanał, niedaleko są również pola, na których bardzo często przesiadują gęsi i inne dzikie ptactwo" - wyjaśniła weterynarz dodając, że wirusa do kurników mógł przenieść wiejący wiatr.

W związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy w promieniu trzech i dziesięciu kilometrów od fermy zostaną wprowadzone strefy: zapowietrzona i zagrożona. "Będzie wydane rozporządzenie wojewody wielkopolskiego, ponieważ obszary stref wykraczają poza teren powiatu wolsztyńskiego" - wyjaśniła Kmet.

W środę rano Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że wyniki badań Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach potwierdziły wystąpienie pierwszego w tym roku ogniska grypy ptaków na fermie kur niosek we Wroniawach w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. To 33. ognisko grypy ptaków w br. w Polsce i jednocześnie pierwsze w drugim półroczu tego roku. W pierwszym półroczu 2020 r. wyznaczono 32 ogniska tej choroby, przy czym ostatnie zostało stwierdzone 31 marca br.