Wielkopolskie: Partyzantka ekologiczna, czyli kwietne „bombardowanie” gminy Suchy Las

1000 zestawów do samodzielnego wykonania „bomb kwietnych” rozdano w sobotę w podpoznańskiej gminie Suchy Las. „Bomby kwietne” są rodzajem tzw. partyzantki ekologicznej, ich zadaniem jest zasiać rośliny tam, gdzie nie można podejść - na nieużytkach, w rowach, na poboczach.

"Kwietne bombardowanie" to ekologiczny projekt Stowarzyszenia Lokalni w gminie Suchy Las dla Mieszkańców. Prezes stowarzyszenia Ania Ohirko powiedziała PAP, że w sobotę mieszkańcom w 10 lokalizacjach na ternie gminy rozdano 1000 zestawów do samodzielnego wykonania "bomb kwietnych". Otrzymali je m.in. mieszkańcy Golęczewa, Złotkowa, Chludowa, oraz Biedruska.

"+Bomby kwietne+ są rodzajem partyzantki ekologicznej, ich zadaniem jest zasiać rośliny tam gdzie nie możemy podejść - na nieużytkach, w rowach, na poboczach - wszędzie tam gdzie możemy taką bombę kwietną dorzucić" - podkreśliła Ohirko.

W bezpłatnych zestawach rozdawanych mieszkańcom znalazła się m.in. ziemia, glina, mieszanka nasion, oraz instrukcja.

"Dzięki temu, że do zrobienia +bomb+ dodaje się glinę, to po pierwsze po wyschnięciu można spokojnie ją schować do kieszeni idąc na spacer i rzucić, a po drugie zabezpiecza ona nasion przed zjedzeniem przez ptaki. Dodatkowo glina rozpuszcza się po deszczu lub dzięki wilgoci gleby - i dzięki temu staje się automatycznie nawozem" - tłumaczyła.

Dodała, że w "bombach kwietnych" wykorzystywane są nasiona roślin rodzimych po to, by nie wprowadzać obcych gatunków do środowiska.

"Postanowiliśmy skomponować mieszankę z chabrów, maków, rumianku, pszczelnika, nostrzyka, nagietka i arcydzięgla. Dzięki takim akcjom stwarzamy przestrzeń przyjazną zapylaczom, zwracamy uwagę na problemy środowiska i aktywizujemy mieszkańców naszej gminy" - zaznaczyła Ohirko.

Dodała, że ze względu na duże zainteresowanie, w najbliższym czasie planowa jest kolejna odsłona akcji.

