Wielkopolskie: Pięć ofert w przetargu dot. obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa

Pięć ofert złożono w przetargu na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 – poinformowała we wtorek GDDKiA.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA podała, że obwodnica będzie realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W przetargu na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 złożono pięć ofert. Obecnie rozpoczyna się ich szczegółowe sprawdzanie.

"Najniższą cenowo ofertę na kwotę 3.578.070,00 zł złożyło konsorcjum firm Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu i Voessing Polska. Pozostałe oferty to: Biuro Projektów TRASA (3.595.954,20 zł), Konsorcjum firm LPW (lider) i Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego (partner) (4.052.296,50 zł), Lafrentz Polska (4.114.571,40 zł)" - wskazała Cieślak.

Dodała, że zadanie polega na opracowaniu projektu przebiegu 19-kilometrowej obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15 w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonawca na realizację zamówienia będzie miał 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

"Warto wspomnieć, że dla zadania były prowadzone już prace studialne zlecone przez Urząd Miasta i Gminy Krotoszyn. Dotychczasowa dokumentacja będzie stanowiła materiał wyjściowy do dalszych prac" - zaznaczyła.

Głównym celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tych miejscowości.

"Inwestycja stworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 15 na dłuższym odcinku, na granicy pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości" - podkreśliła Cieślak.

Budowa obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa to kolejne w województwie wielkopolskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Program przewiduje także budowę obwodnic Żodynia, Gostynia, Koźmina Wielkopolskiego, Kalisza, Strykowa, Kamionnej oraz Grzymiszewa.

W ramach Programu powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

