Wielkopolskie: Podpisano kolejne umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wojewoda wielkopolski podpisał w poniedziałek 16 umów z samorządami na dofinansowanie realizacji zadań drogowych. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla tych samorządów wyniesie łącznie ponad 21,6 mln zł.

"W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od 2019 roku Wielkopolska otrzymała blisko 1,5 mld zł, dzięki czemu zostało wybudowanych 1306 km dróg lokalnych, gminnych, powiatowych. Są one jak najbardziej potrzebne i doceniane przez mieszkańców mniejszych miejscowości. Nowe drogi służą rozwojowi gmin i powiatów, a także wpływają na komfort życia i bezpieczeństwo Wielkopolan" - podkreślił w poniedziałek wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Najwyższe dofinansowanie otrzymał powiat wolsztyński. Dzięki wsparciu w kwocie ponad 5 mln zł zostanie przebudowana droga powiatowa Stradyń - Kębłowo. Powiat jarociński przyznane pieniądze (ponad 3,6 mln zł) przeznaczy na remont drogi powiatowej od miejscowości Panienka do granic powiatu. Dzięki wsparciu finansowemu gmina Miejska Górka wybuduje drogi gminne w miejscowości Sobiałkowo, natomiast Opatówek (pow. kaliski) uzyskane dofinansowanie - ponad 1,3 mln zł - przeznaczy na przebudowę ul. Ogrodowej.

Wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się m.in.: miasta Leszno i Złotów, a także gminy: Kotlin, Bralin, Gołańcz, Mieścisko czy powiat pilski.

"W powiecie poznańskim wsparcie na inwestycje drogowe otrzymały gmina Czerwonak i gmina Buk. Pierwsza rządową dotację w wysokości 1 006 150 zł przeznaczy na budowę ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu, druga uzyskane fundusze - 1 447 820 zł - wykorzysta na budowę ulicy Józefa Grobelnego w Buku" - podano.

W poniedziałek także wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała pięć umów na dofinansowanie zadań drogowych z samorządami ze wschodniej Wielkopolski. Dofinansowanie wyniesie ponad 12,9 mln zł, dzięki czemu wybudowanych lub przebudowanych zostanie 5 km dróg.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. do samorządów w całej Polsce na rozwój infrastruktury drogowej trafi ponad 2,6 mld zł. Wliczając środki na 2023 r. to od początku programu łącznie ponad 15,3 mld zł. Dofinansowanie dla woj. wielkopolskiego na ten rok to 233,3 mln zł, co pozwoli na realizację 150 zadań, w tym 42 powiatowych i 108 gminnych. To 184 km nowych i wyremontowanych dróg w regionie.

