Wielkopolskie: Podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Żodynia

Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32 – poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To pierwsza umowa na realizację podpisana w Wielkopolsce w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA podała, że obwodnica realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca - firma INFRACOM Kościan - ma zaprojektować, uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, a następnie wybudować obwodnicę Żodynia. Umowa opiewa na ponad 32,6 mln zł. Cieślak podała, że to pierwsza umowa na realizację podpisana w Wielkopolsce w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

"Na prace projektowe oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidujemy ok. 17 miesięcy. Wydanie decyzji ZRID rozpocznie procedurę odszkodowawczą dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości, a wykonawca ruszy z budową. Kierowcy z nowej trasy skorzystają w połowie 2024 roku, co będzie oznaczało również wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Żodynia" - wskazała Cieślak.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP -głównej ruchu przyspieszonego- o długości około 3,3 km. Obwodnica Żodynia wyprowadzi z miejscowości ruch tranzytowy, koncentrujący się w ciągu DK32, stanowiącej połączenie między drogami ekspresowymi S3 i S5.

Cieślak tłumaczyła, że sama obwodnica ma omijać Żodyń po stronie północno-zachodniej.

"Jadąc DK32 od strony Sulechowa i Kopanicy, za terenami leśnymi płynnie wjedziemy na obwodnicę. Na początku projektowane jest rondo, które umożliwi wjazd i wyjazd z miejscowości Żodyń, a także zapewni powiązania dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych. Obwodnica będzie przebiegać przez tereny łąk i pól w kierunku północno-wschodnim, gdzie skrzyżuje się z istniejącą ulicą Polną i dalej włączy się w istniejący ślad DK32 poprzez rondo, które umożliwi wjazd i wyjazd z Żodynia w kierunku Wolsztyna" - wskazała.

Cieślak przypomniała, że budowa obwodnicy Żodynia to kolejne w województwie wielkopolskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W ramach Programu, oprócz obwodnicy Żodynia, do 2030 roku powstaną obwodnice Gostynia, Koźmina Wielkopolskiego, Kalisza, Strykowa, Grzymiszewa oraz Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa.

W ramach Programu powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl