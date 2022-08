Wielkopolskie: Podpisano umowę na przebudowę przystanku kolejowego w Słupcy

Za około 13,6 mln zł zostanie zmodernizowany przystanek kolejowy w Słupcy (woj. wielkopolskie). W piątek przedstawiciele PKP PLK podpisali w tej sprawie umowę z wykonawcą. Prace przy przebudowie przystanku mają zakończyć się na początku 2024 r.

Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) poinformował, że w ramach modernizacji perony przystanku w Słupcy, znajdującego się na linii kolejowej łączącej Poznań i Warszawę, zostaną wydłużone i podwyższone.

"Na 400-metrowych platformach przewidziano m.in. wiaty i ławki. Bezpieczeństwo po zmroku zapewni ekologiczne oświetlenie LED, o dobrą informację dla podróżnych zadba czytelne oznakowanie wraz z nowym systemem nagłośnieniowym. Dla osób niewidomych na antypoślizgowej nawierzchni będą ścieżki naprowadzające. Dogodny dostęp do pociągów umożliwi przebudowane przejście podziemne. Z myślą o osobach mających trudności z poruszaniem się w tunelu zamontowane zostaną windy prowadzące na oba perony" - przekazał Śledziński.

Inwestycję za około 13,6 mln zł zrealizuje firma Infrakol Sp. z o.o. Modernizacja zostanie przeprowadzona w formule "projektuj i buduj". Przedstawiciel PKP PLK podał, że zakończenie wszystkich prac przy przebudowie przystanku zaplanowano na I kw. 2024 r., a roboty zostaną ujęte w rozkładzie jazdy i uwzględnią ruch kolejowy.

Członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Arnold Bresch ocenił, że zmodernizowane perony w Słupcy zachęcą do przejazdów pociągiem. "Podróżni, także osoby mające trudności z poruszaniem się, zyskają wyższy komfort i lepszy dostęp do kolei dzięki windom w przejściu podziemnym. Dogodniejsze warunki na stacjach i przystankach to jeden z celów realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" - podkreślił.

Inwestycja w Słupcy jest realizowana w ramach wartego około 1 mld zł "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025", który ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu i promować ekologiczne środki transportu. Program uwzględnia 314 lokalizacji w całym kraju. Według danych podanych przez PKP PLK na liście podstawowej znalazło się 185 przystanków, a na rezerwowej - 129.

W Wielkopolsce program obejmuje 19 stacji i przystanków na liście podstawowej. Jak podało PKP PLK, do tej pory podpisano umowy z wykonawcami modernizacji przystanków w Książnie, Miłosławiu i Orzechowie oraz budowy nowych miejsc zatrzymań w Patrzykowie i Białężycach.

