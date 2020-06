Wielkopolskie: Podpisano umowę na rozbudowę mostu przez rzekę Obra w Jaraczewie

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę mostu przez rzekę Obra w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Jaraczewo – poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA poinformowała, że wykonawca inwestycji - Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo - Usługowego "JAWAL" Sp. z o.o. - na realizację zadania ma 15 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego, czyli od 15 grudnia do 15 marca.

"Umowa opiewa na kwotę 2.274.522,57 zł brutto. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w najbliższych dniach" - podkreśliła Cieślak.

Jak tłumaczyła, zadanie będzie polegało na rozebraniu starego obiektu i budowie w jego śladzie obiektu nowego. Projektowany obiekt, to most jednoprzęsłowy z betonu sprężonego. Długość całego obiektu to około 20 metrów.

"Podczas robót ruch będzie odbywał się wahadłowo, a roboty budowlane będą prowadzone połówkami. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie aktualizacja uzgodnień oraz opracowanie i uzgodnienie organizacji ruchu na czas robót" - wskazała Cieślak.