Wielkopolskie: Podpisano umowę ws. budowy wiaduktu kolejowego w Kobylnicy

Władze powiatu poznańskiego i PKP PLK podpisały w poniedziałek umowę ws. współfinansowania budowy wiaduktu kolejowego w podpoznańskiej Kobylnicy. Szacowany koszt inwestycji wyniesie ponad 40 mln zł. Budowa ma się zakończyć do 2023 r.

Członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Arnold Bresch podkreślił na konferencji w Poznaniu, że wiadukt w Kobylnicy musi powstać m.in. z uwagi na rozwój kolei metropolitalnej. "Żeby było więcej pociągów, żeby to miało sens, przejazdy w poziomie szyn muszą być likwidowane" - powiedział.

"Jako PKP PLK mamy projekt, w ramach którego nawiązaliśmy współpracę z zarządcami dróg i wspólnie chcemy zrealizować do końca tej perspektywy unijnej, czyli najpóźniej do 2023 r., 30 wiaduktów" - wskazał. Dodał, że na terenie Wielkopolski planowanych jest łącznie sześć tego typu inwestycji.

Tunel pod trasą kolejową nr 353 łączącą Poznań i Toruń ma mieć ok. 70 m długości. Obiekt ma mieć dwa pasy ruchu dla samochodów, chodniki i ścieżkę rowerową. "W tej chwili przygotowujemy dokumentację projektową. Ogłosimy przetarg i wtedy będziemy tak naprawdę wiedzieli, ile finalnie będzie to kosztować" - dodał Bresch. Wiadukt powstanie przy ul. Swarzędzkiej, która jest drogą powiatową. Według danych poznańskiego starostwa codziennie przejeżdża nią 12,5 tys. pojazdów, głównie osobowych.

Starosta poznański Jan Grabkowski podkreślił, że PKP PLK za ok. 20 mln zł sfinansuje budowę tunelu, a samorząd zapłaci za drogową część inwestycji. "Szacujemy, że to będzie co najmniej 25 mln zł, a jeszcze do tego należy doliczyć ok. 5 mln zł na rondo w ciągu starej drogi krajowej, którą zarządza w tej chwili marszałek województwa" - powiedział.

Ponad 11 mln zł na inwestycję powiatowi poznańskiemu przekaże gmina Swarzędz, na terenie której leży Kobylnica. Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek przyznał, że samorządowcy czekali dwa lata, aż PKP PLK przeznaczą pieniądze na wspólne zbudowanie wiaduktu. "Mamy w tej chwili około 45 mln zł w budżecie inwestycji, co powoduje, że możemy realnie myśleć o wykonaniu tego rozwiązania drogowego" - zaznaczył.

Starosta poznański dodał, że to nie jedyna tego typu inwestycja współfinansowana przez PKP PLK i samorządy w aglomeracji poznańskiej. "Wspólnie z gminą Komorniki i Poznaniem realizujemy węzeł Grunwaldzka w Plewiskach, trwa też budowa tunelu w Kostrzynie, gdzie powiat dołożył 9 mln zł. Łącznie koszty tych zadań, które prowadzimy wspólnie z samorządami i przy wsparciu unijnym szacujemy na 150 mln zł. Udział PKP to 35 mln zł - wyliczył Grabkowski.

Według założeń budowa tunelu w Kobylnicy ruszy za dwa lata r. i będzie prowadzona etapami, co zapewni kursowanie pociągów i wykorzystanie przejazdu ul. Swarzędzką. Obiekt ma być gotowy do 2023 r.