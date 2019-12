Wielkopolskie: Podpisano umowy na przywrócenie 186 linii autobusowych

W Wielkopolsce zostanie przywróconych 186 lokalnych połączeń autobusowych. W poniedziałek wojewoda wielkopolski podpisał w tej sprawie umowy z przedstawicielami 19 samorządów, które skorzystają z dofinasowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk w czasie poniedziałkowej uroczystości w Poznaniu przyznał, że w regionie ciągle są tzw. białe plamy, czyli miejsca pozbawione dostępu do komunikacji publicznej.

"Albo masz samochód, albo musisz polegać na dobrej woli innych osób, które podwiozą do miasta, do lekarza, do sklepu. Ale to nie jest żaden wybór. I żadne rozwiązanie (...) Dlatego robimy kolejny krok, by te białe plamy w 2020 r., choć w części zostały zniwelowane" - zaznaczył Mikołajczyk.

W poniedziałek 14 gmin i 5 powiatów z terenu Wielkopolski zawarło umowy o dofinansowanie łącznie 186 linii w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Przywrócone połączenia mają mieć łączną długość sięgającą 7,3 tys. km. Wartość rządowego wsparcia na 2020 r. dla tych linii wyniesie ponad 2,2 mln zł.

Wśród gmin najwięcej linii - 19 - chce reaktywować na swoim terenie miasto i gmina Ślesin. Samorząd otrzyma na to ponad 223 tys. zł. Powiat słupecki dzięki rządowemu wsparciu wynoszącemu prawie 460 tys. zł chce utrzymać 43 linie autobusowe.

Według założeń Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych ma przyczynić się do zwiększenia siatki połączeń lokalnych, z których korzystają mieszkańcy mniejszych miejscowości. Zgodnie z przepisami wsparcie centralne może dotyczyć tylko tych tras, które przestały być obsługiwane co najmniej trzy miesiące przed wejściem w życie ustawy o pomocy rządowej.

W 2019 r. samorządy złożyły 294 wnioski o dofinansowanie 1,5 tys. linii, na obszarze 943 gmin zamieszkanych przez ponad 13,6 mln osób. W 2019 r. Fundusz dysponował kwotą 300 mln zł. W 2020 r. na wsparcie odtworzenia lokalnych połączeń autobusowych rząd zarezerwował 800 mln zł.