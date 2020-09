Wielkopolskie: Pomoc dla Libanu; do potrzebujących trafi niemal 25 ton środków spożywczych

W poniedziałek z zakładów produkcyjnych we Wrześni (wielkopolskie) wyruszy kontener z pomocą humanitarną dla Libanu. Transport składać się będzie ze środków spożywczych o łącznej wadze blisko 25 ton.

Z powodu eksplozji w bejruckim porcie 4 sierpnia zginęło około 200 osób, ponad 6 tys. zostało rannych, a około 300 tys. straciło dach nad głową.

Szefowa poznańskiej fundacji Redemptoris Missio Justyna Janiec-Palczewska przypomniała w poniedziałek, że fundacja wraz z Rotary Clubs Trypolis Cosmopolis pomagała poszkodowanym już od pierwszych dni po katastrofie. Teraz, kolejna już transza pomocy Libańczykom, została zorganizowana przy wsparciu wielkopolskich biznesmenów.

"Idea pomocy Libańczykom wyszła od pana Mariusza Kaczmarka i to on zainspirował swojego kolegę pana Kasema Bahloula do działań. Większość podarowanych produktów pochodzi z zakładów produkcyjnych należących do pana Bahloula. To lekarz anestezjolog, Palestyńczyk, który w Polsce ukończył studia medyczne. To nie jest pierwsza pomoc, której udziela Fundacji Redemptoris Missio. Już wcześniej zakupił do misyjnego szpitala warty 80 tys. zł. unit stomatologiczny oraz wspomógł finansowo wyprawę okulistów do Republiki Środkowoafrykańskiej" - podkreśliła Janiec-Palczewska.

"To dobry przykład i inspiracja dla innych przedsiębiorców, aby w pomoc nie włączali się tylko indywidualni darczyńcy, ale również firmy" - dodała.

Transport, który w poniedziałek wyruszy do Libanu składa się ze środków spożywczych z długim terminem przydatności, o łącznej wadze blisko 25 ton. Kontener wyruszy z Wrześni do portu morskiego w Gdyni, a stamtąd drogą morską do portu w Bejrucie.

Janiec-Palczewska przypomniała, że "po wybuchu, do którego doszło 4 sierpnia tysiące ludzi znalazło się na skraju ubóstwa z powodu utraty miejsc pracy i często dorobku całego życia".

"W wybuchu zniszczone zostały strategiczne rezerwy zboża. Sytuacja w Libanie, już przed wybuchem, była już na pograniczu katastrofy gospodarczej. Od października zeszłego roku przez kraj regularnie przetaczały się protesty przeciwko korupcji, zapaści sektora usług publicznych, opresji podatkowej oraz fatalnej kondycji libańskiej gospodarki" - wskazała.

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" powstała w Poznaniu w 1992 r. Powołano ją w celu stworzenia profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata. Oferuje ona pomoc humanitarną, a misyjnym przychodniom i szpitalom wsparcie personelu medycznego.