Wielkopolskie: Ponad 1,2 mld zł dodatkowego wsparcia trafi do samorządów

Wielkopolskie samorządy otrzymają do końca roku ponad 1,2 mld zł wsparcia z budżetu państwa, m.in. na zakup energii – poinformował w poniedziałek w Poznaniu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Samorząd stolicy regionu ma otrzymać ponad 160 mln zł.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje przekazanie samorządom dodatkowych 13,7 mld zł jeszcze w 2022 r. Pieniądze te mają m.in. zrekompensować ubytki w dochodach bieżących.

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej w Poznaniu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podkreślił, że dodatkowe pieniądze mają przede wszystkim pomóc samorządom w złagodzeniu skutków wysokich cen energii. "1,2 mld zł wsparcia trafi do samorządów w całej Wielkopolsce. To wsparcie będzie wypłacane systematycznie począwszy od października do końca roku. W październiku będzie to około 30 proc. tej kwoty" - powiedział.

Zieliński ocenił, że jest to bardzo duże wsparcie dla samorządów. "Jest bardzo elastyczne, gdyż może ono być wykorzystane do tego, żeby poprawić efektywność energetyczną budynków i mogą być te pieniądze również inwestowane w odnawialne źródła energii, ale też mogą samorządy skorzystać z tej kwoty na bieżące łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii" - powiedział.

Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski wskazał, że z kwoty ponad 1,2 mld zł, jaka wesprze wielkopolskie samorządy, największa część trafi do aglomeracji poznańskiej. "162 mln zł trafi do Poznania, 27 mln zł do powiatu poznańskiego, do Swarzędza ponad 12 mln zł, niemal 10 mln zł otrzyma samorząd gminy Tarnowo Podgórne" - wyliczał.

Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk wskazał, że wysokie ceny energii są wyzwaniem dla wszystkich krajów europejskich. Ocenił, że na ich tle "Polska sobie radzi dzisiaj z tym wyzwaniem najlepiej w Europie", a ceny energii elektrycznej w naszym kraju są jedynymi z najniższych na Starym Kontynencie.

Szynkowski vel Sęk zaapelował, by "nie ulegać rosyjskiej dezinformacji, której istotnym komponentem jest również granie wysokimi cenami energii elektrycznej". "To jest dzisiaj broń Władimira Putina, żeby szantażować obywateli UE wysokimi cenami energii. Żeby poprzez wysokie ceny energii i poprzez wprowadzanie dezinformacji, że jest to wynik błędnych działań rządów europejskich, wywierać nacisk na to, żeby te rządy łagodziły sankcje, żeby odstępowały od radykalnego wsparcia dla Ukrainy. Nie możemy sobie na to pozwolić" - mówił.

Posłanka Jadwiga Emilewicz zaznaczyła, że trudna sytuacja na rynku energetycznym to skutek wojny na Ukrainie. Wskazała, że rząd przygotowuje "w tej chwili" regulacje, które mają uwzględniać część rekomendacji przedstawicieli samorządów. "Nie będzie to bezpośredni transfer finansowy, ale jesteśmy przekonani, że cenę prądu w Polsce można obliczyć nie za sprawą dodatków, nie za sprawą ustaw podatkowych, ale za sprawą zdrowego rozsądku, którego jak widać troszeczkę zabrakło spółkom energetycznym w Polsce w czasie wojny" - powiedziała.

Emilewicz oceniła, że cena za 1 MWh w kontraktach terminowych nie musi wynosić 2,2 tys. zł czy 3,3 tys. zł, ale może nie być wyższa niż 1,2 tys. zł. "Za sprawą regulacji, nad którą pracuje w tej chwili pan premier wspólnie z minister klimatu oraz ministrem aktywów państwowych ta cena rzeczywiście będzie niższa, i ona będzie niższa nie tylko dla samorządów, ale będzie niższa dla wszystkich Polaków" - mówiła.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządy mają otrzymać dodatkowe 13,7 mld zł jeszcze w 2022 r. Pieniądze mają m.in. zrekompensować ubytki w dochodach bieżących, mogą służyć na inwestycje; mogą być także przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej.

Na ogólną sumę 13,7 mld zł składa się: 7,8 mld zł do podziału między wszystkie samorządy - proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów gmin z tytułu udziału w podatku PIT oraz 5,9 mld zł jako wsparcie przede wszystkim dla mniejszych i mniej zamożnych samorządów.

