Wielkopolskie: Ponad 11 mln zł trafi do końca roku do 16 szpitali w regionie w ramach mechanizmu restrukturyzacyjnego

Ponad 11 mln zł trafi do końca tego roku do 16 wielkopolskich szpitali w ramach mechanizmu restrukturyzacyjnego. To rozwiązanie mające wesprzeć placówki, które mimo podwyżki wycen procedur medycznych, nie osiągnęły dochodu pozwalającego im pokryć koszty m.in. podwyżek wynagrodzeń.

Dodatkowe pieniądze otrzymają te szpitale, u których realny wzrost dochodu w okresie od 30 czerwca do 30 września tego roku nie przekroczył 16 procent. Dodatkowe pieniądze mają być wypłacane przez 10 miesięcy. W tym czasie szpitale mają podjąć działania, które poprawią ich sytuację finansową.

Jak podkreśliła w środę dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, "od 1 lipca nastąpił wzrost wycen procedur medycznych, kolejne podwyżki dla szpitali zostały wprowadzone od sierpnia, pieniądze te miały pokryć wydatki związane m.in. z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń w ochronie zdrowia".

Dodała, że "różne są przyczyny tego, że dla jednych szpitali wzrosty te okazały się wystarczające, a inne potrzebowały dodatkowego wsparcia. To m.in. uwarunkowania historyczne, prowadzenie określonych oddziałów, czasami zaniedbania w przeprowadzaniu restrukturyzacji w przeszłości, rodzaje umów zawieranych z personelem czy poziom zatrudnienia".

Wielkopolskie szpitale również różnie planują rozwiązać swoje problemy. Jak podano, podczas spotkania, które odbyło się w środę w siedzibie wielkopolskiego oddziału NFZ, troje dyrektorów podzieliło się planami wdrożenia zmian, które mają pozwolić im na poprawę sytuacji finansowej w ciągu najbliższych 10 miesięcy.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kępnie Beata Andrzejewska zwróciła uwagę, że "ten mechanizm pozwolił nam pokryć koszty wzrostu wynagrodzeń w naszym szpitalu".

"Dla nas kwota w ramach tego mechanizmu jest bardzo dobra, to prawie 200 tys. miesięcznie, co w pełni pozwoli na realizację ustawy podwyżkowej" - zaznaczyła Andrzejewska.

Dyrektor Szpitala w Słupcy Maciej Sobkowski zaznaczył, że szpital w Słupcy w ramach mechanizmu restrukturyzacyjnego także otrzyma około 200 tys. zł miesięcznie. Jak wskazał, "ta kwota zdecydowanie poprawi naszą sytuację, biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie coraz trudniej zarządzać podmiotami leczniczym".

Z kolei dyrektor Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy Sławomir Wysocki podkreślił, że "zanim minister podjął decyzję o nowych rozwiązaniach, dyrektor WOW NFZ rozpoczęła rozmowy merytoryczne, jak rozwiązać powstały problem".

"Myślę, że wypracowany wtedy kierunek był bardzo dobry. Z jednej strony mieliśmy na uwadze korzyści dla pacjentów, a więc dostęp do procedur medycznych, a z drugiej nowe finansowanie" - powiedział.

Kolejne wielkopolskie szpitale, do których trafią dodatkowe pieniądze w ramach mechanizmu restrukturyzacyjnego to szpitale w Czarnkowie, Trzciance, Turku, Grodzisku Wielkopolskim, Gnieźnie, Gostyniu, Kościanie, Wolsztynie, Lesznie, Krotoszynie, Kole, Wągrowcu i w Kaliszu.

