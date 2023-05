Wielkopolskie: Ponad 400 mln euro na transformację Wielkopolski Wschodniej

Ponad 400 mln euro trafi na złagodzenie skutków transformacji energetycznej we wschodniej części Wielkopolski. W czwartek w Koninie (Wielkopolskie) marszałek województwa Marek Woźniak zainaugurował wdrażanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Wielkopolska ma do dyspozycji 2 mld 154 mln euro w ramach unijnego regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEL). Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ponad 1 mld 252 mld euro, Europejski Fundusz Społeczny - ponad 487 mln euro oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - 414,8 mln euro.

W czwartek w Koninie marszałek województwa wielkopolskiego zainaugurował wdrażanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji; unijne środki przeznaczone zostaną na złagodzenie skutków transformacji energetycznej wpływającej na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę oraz środowisko.

"Jesteśmy jednym z liderów w Polsce w procesie wdrażania FST. Zdajemy sobie sprawę, że to będzie bardzo trudny proces i bardzo odpowiedzialna praca. Ale jestem dobrej myśli, bo stworzyliśmy dobrą atmosferę i liczne grono partnerów, którzy identyfikują się i wspierają nas w tym procesie" - powiedział Marek Woźniak.

Centrum dyspozycyjnym środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie.

"Instytucja ta działa od 30 lat i jest w Koninie doskonale znana. Posiada dobre zaplecze, dobrych pracowników, którzy stanowią kapitał, jeśli chodzi o wdrażanie FST. Na bieżąco ustalane są już harmonogramy konkursów, kryteria i wszystkie niezbędne kwestie proceduralne. Jesteśmy dobrze przygotowani do rozpoczęcia wdrażania funduszu dla Wielkopolski Wschodniej" - zapewnił marszałek.

"Wśród projektów pozakonkursowych najważniejszym i najistotniejszym jest projekt pracowniczy, który ma wielu partnerów. Wiodącym partnerem dla nas jest Wojewódzki Urząd Pracy, który jest bardzo dobrze przygotowany do tego rodzaju działań" - dodał.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował, że pierwsze nabory ogłaszane w trybie konkurencyjnym z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji odbędą się w połowie roku. W tym samym czasie zostaną ogłoszone nabory dla projektów strategicznych (niekomercyjnych).

UMWW podał, że Plan Sprawiedliwej Transformacji koncentruje się na wsparciu w trzech obszarach: budowie zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewnieniu zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości, której zasoby będą użytkowane również przez przyszłe pokolenia i na zaktywizowaniu mieszkańców będących główną siłą napędową transformacji tego subregionu.

"Wielkopolska Wschodnia to 5 powiatów, 43 gminy, 4439 km kw. powierzchni oraz 419 tys. mieszkańców, którzy stoją w obliczu wielkich zmian dotyczących transformacji energetycznej. Proces ten jest odpowiedzią na założenia Europejskiego Zielonego Ładu i związanego z nim celu osiągnięcia neutralności klimatycznej państw UE do 2050 roku" - podał UMWW.

Jak podkreślono Wielkopolska Wschodnia podchodzi do jego realizacji bardzo ambitnie przede wszystkim ze względu na szansę rozwoju gospodarki. W swoich kluczowych celach w subregionie zakłada się osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2040 r., a także ograniczenie emisji CO2 w sektorze elektroenergetycznym o ponad 90-95 proc. do 2030 r., a w pozostałych sektorach o 80-90 proc. do 2040 r.

Dodatkowo do roku 2030 r. w Wielkopolsce Wschodniej planuje się m.in. zaprzestanie eksploatacji kopalni odkrywkowych węgla brunatnego oraz odejście od węgla brunatnego w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym, czy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc.

