Wielkopolskie: Ponad 500 tys. zł na projekt nowego mostu nad Notecią w miejscowości Żuławka

Kwotą ponad 500 tys. zł z programu „Mosty dla Regionów” dofinansowane zostaną przygotowania dokumentacji projektowej dla mostu na Noteci w miejscowości Żuławka w Wielkopolsce. Inwestycja w powiecie pilskim to już 4. przeprawa, która uzyskała dofinasowanie w ramach programu.

Całkowity koszt przygotowania dokumentacji mostu na Noteci to ponad 671 tys. zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu "Mosty dla Regionów" wyniesie ponad 537 tys. zł. W czwartek na konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda przekazał oficjalną decyzję ministra Tadeusza Kościńskiego o zapewnieniu finansowania na projektowanie tej inwestycji.

"Dzisiaj rozpoczynamy bardzo duży projekt na ponad 15 mln zł, a pierwsza decyzja dotyczy właśnie projektowania. To jest bardzo skomplikowana inżynieria jeśli chodzi o projektowanie tego typu obiektów, stąd wymaga to i czasu i zaangażowania środków. Wiemy, że to może potrwać od kilkunastu miesięcy do nawet dwóch-trzech lat, ale liczymy się z tym i wierzymy, że ta inwestycja w ciągu najbliższych kilku lat powstanie" - mówił.

"Będzie to inwestycja o najwyższych standardach jeśli chodzi o nośność, klasę. To będzie obiekt, który będzie spełniał wszystkie kryteria, które pozwalają poruszać się po tego typu obiektach nawet pojazdom specjalistycznym, wojskowym. Chcielibyśmy budować naprawdę solidnie i porządne. Jest to na drodze wojewódzkiej, więc tym bardziej jest to duży, poważny ciąg komunikacyjny, który będzie służył mieszkańcom" - dodał.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk przypomniał w czwartek, że most w miejscowości Żuławka - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 - czeka na remont od 1999 roku. "Dziś jest on przede wszystkim w złym stanie technicznym i ma ograniczoną nośność do 15 ton. Stan techniczny istniejącego mostu to 2,7 w skali 5-cio stopniowej - to samo mówi za siebie. Rok budowy mostu datuje się na 1959, a jego konstrukcja w formie łuku betonowego z jazdą dołem nie pozwala na remont ze wzmocnieniem wysokiej klasy nośności" - wskazał.

Dodał, że budowa mostu "przyczyni się do polepszenia warunków gospodarczych i inwestycyjnych, dla rozwoju Wielkopolski, zwiększenia standardu życia społeczności lokalnej i wspomoże zrównoważony rozwój tej ważnej części Wielkopolski".

Nowy most będzie miał około 50 metrów długości, 14,5 m szerokości. Uwzględniono również budowę dróg dojazdowych i chodników, co zwiększy i zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zaznaczył, że "Wielkopolska, jak wiadomo, nie jest zbyt dużym zagłębiem jeżeli chodzi o liczbę rzek, jezior, aczkolwiek te, które są, nastręczają i tak cały szereg problemów z przeprawami, z przejazdami, z komunikacją. Nie ukrywam, że jako samorząd województwa, który ma w swoim zarządzie ponad 2700 kilometrów dróg, mamy również i kilkadziesiąt obiektów mostowych, z którymi się borykamy, z którymi próbujemy się mierzyć".

"W ostatnim czasie samorząd województwa zrealizował budowę nowego mostu na rzece Warcie za ponad 30 mln zł, w tej chwili realizujemy nowy most w Rogalinku w powiecie poznańskim na rzece Warcie za ponad 60 mln zł i most we Wronkach w ramach obwodnicy również na Warcie, też za kilkadziesiąt mln zł. (…) Dlatego doskonale się składa, że ze strony rządowej jest wsparcie również i na inwestycje mostowe, ponieważ w tym momencie zyskujemy rzeczywiście na dużej pomocy, która z tego płynie" - dodał.

Jankowiak wskazał, że most w miejscowości Żuławka wymaga interwencji. "My w naszych zamierzeniach długofalowych ten most uwzględnialiśmy, ale gdyby nie pomoc w ramach programu +Mosty dla Regionów+, ta inwestycja musiałby pewnie jeszcze parę lat poczekać".

Zastępca burmistrza Wyrzyska Jacek Wiśniewski podkreślił, że "dla nas to bardzo ważny most - w sensie dosłownym, ale też w sensie przenośnym; dla nas jest to most jako konstrukcja, ale także jako most do rozwoju". Dodał, że jest to bardzo ważna inwestycja nie tylko dla samej gminy Wyrzysk, ale także dla gmin ościennych. Jak mówił, inwestycja pozwoli m.in. na odciążenie istniejących już przepraw przez Noteć.

Most w miejscowości Żuławka ułatwi połączenie z Piłą i umożliwi dostęp do sieci dróg wojewódzkich łączących ważne ośrodki administracyjne, handlowe, gospodarcze i kulturalne. Lepiej połączy też region z obszarami inwestycyjnymi znajdującymi się w Podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Po zakończeniu prac projektowych województwo wielkopolskie, które realizuje inwestycję, będzie mogło się ubiegać o dofinansowanie kosztów budowy przeprawy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Szacowany koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi to ponad 15 mln zł. Zarówno na etapie przygotowawczym, jak i realizacji przeprawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie do 80 proc. wartości zadania.

Na realizację programu "Mosty dla Regionów" rząd przeznaczył około 2,3 miliarda złotych. W Programie można było ubiegać się o dotację na dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji.

Do tej pory pozytywne opinie otrzymały 24 przeprawy, z czego cztery powstaną w województwie wielkopolskim. Pozytywną opinię o dofinansowaniu otrzymały już inwestycje - na Warcie w powiatach konińskim i poznańskim oraz projekt dotyczący mostu na Noteci w miejscowości Ciszkowo.