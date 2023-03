Wielkopolskie: Poznań w przewodniku Michelin

Wydawca przewodnika Michelin ogłosił, że restauracje z Poznania zostaną uwzględnione w najbliższym wydaniu tego prestiżowego zestawienia. To trzecie polskie miasto – po Warszawie i Krakowie - które zostanie ocenione przez słynnych inspektorów.

"Gastronomiczna oferta Poznania została dostrzeżona, przez najważniejszy przewodnik kulinarny na rynku. Świadczy to o ogromnym potencjale naszej oferty. Właśnie dołączyliśmy do gastronomicznej czołówki, do grona miast, które każdy smakosz powinien odwiedzić" - podkreślił Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT), odpowiedzialnej m.in. za promocję kulinarnej oferty miasta.

Jak dodał, "od wielu lat oferta kulinarna Poznania zyskiwała popularność i stawała się coraz ważniejszym elementem wyboru kierunku podróży".

"Dziś kulinaria są jednym z głównych argumentów przemawiającym za wizytą w naszym mieście i mamy wrażenie, że wkrótce staną się tym wiodącym" - zaznaczył Mazurczak.

Jak poinformowała Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, informacja o wyróżnieniu publikowana jest w trudnym dla polskiej gastronomii momencie. "Tym bardziej należy docenić starania branży, która mimo niesprzyjających okoliczności skupiła na sobie uwagę najważniejszych recenzentów kulinarnych na świecie" - wskazano.

Recenzent i dziennikarz kulinarny współpracujący z PLOT Jakub Pindych zaznaczył, że dla poznańskiej gastronomii komunikat Michelin "to początek drogi, a nie jej koniec".

"Trzeba pamiętać, że inspektorzy czerwonego przewodnika będą do Poznania wracać. Każda następna wizyta to szansa na nowe odkrycia i wyróżnienie kolejnych miejsc na kulinarnej mapie Poznania. Każda restauracja, bar i kawiarnia ma taką szansę" - wskazał Pindych.

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna akcentuje, że kulinarna oferta Poznania od lat uznawana była za jedną z ciekawszych w Polsce.

"Pojawienie się w ofercie restauracji regionalnych produktów, wielkopolskich win, rzemieślniczych piw oraz destylatów mogło przesądzić o decyzji tajemniczych inspektorów. Szefowie kuchni osobiście odwiedzają lokalnych hodowców i producentów żywności, poznając i wybierając towar. Lokalny produkt przestał być anonimowy, co wpłynęło atrakcyjność oferty w oczach turystów i recenzentów" - podano.

PLOT poinformowała, że o tym, które restauracje z Poznania trafią do przewodnika będzie wiadomo w czerwcu.

