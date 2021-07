Wielkopolskie: Prawie 2,5 mln zł rządowego wsparcia dla ostrowskiego szpitala

Prawie 2,5 mln zł rządowego wsparcia trafi do szpitala powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Pieniądze z ogólnej rezerwy budżetowej mają zostać wykorzystane na przebudowę oddziału internistycznego w placówce.

"To kolejne rządowe wsparcie dla wielkopolskich szpitali. Dziękuję prezesowi Rady Ministrów za pomoc w realizacji kluczowych inwestycji w naszym regionie. Ochrona zdrowia oraz życia mieszkańców są naszym priorytetem. Dodatkowe środki finansowe powodują, że to odpowiedzialne zadanie jest możliwe do wykonania" - podkreślił w środę wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Wyraził także nadzieję, że "tak ogromne wsparcie szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, przyczyni się do poprawy warunków leczenia oraz większego komfortu korzystających z pomocy lecznicy pacjentów" - zaznaczył.

2,4 mln zł z ogólnej rezerwy budżetowej dla powiatu ostrowskiego przekazał wojewodzie wielkopolskiemu premier Mateusz Morawiecki. Pieniądze mają zostać wykorzystane na - jak wskazano - "przebudowę drugiego piętra bloku łóżkowego na oddział internistyczny szpitala powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim".

Dzięki inwestycji, każdy z dwóch odcinków pielęgnacyjnych oddziału dysponować będzie 30 łóżkami.

