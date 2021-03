Wielkopolskie: Przetarg GDDKiA na nowy most na DK 10 w Pile

Przetarg na budowę mostu przez Gwdę w Pile w ciągu drogi krajowej nr 10 ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zadanie będzie polegało na rozbiórce starego mostu i budowie nowego.

Jak poinformowała w piątek Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA wykonawca wybuduje zaprojektowany obiekt trójprzęsłowy w formie żelbetowej płyty pomostu zespolonej ze sprężonymi, prefabrykowanymi dźwigarami głównymi. Na obiekcie będzie zlokalizowana jezdnia, chodnik oraz ścieżka pieszo-rowerowa.

Na czas robót ruch pojazdów i pieszych zostanie skierowany na obiekt tymczasowy. Termin realizacji to 24 miesiące od dnia podpisania umowy, może on ulec skróceniu do 22 miesięcy.

Termin składania ofert mija 26 marca br.

