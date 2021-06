Wielkopolskie: Przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na DK92

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na budowę sygnalizacji świetlnej na DK92 w miejscowości Genowefa w Wielkopolsce - poinformowała w środę GDDKiA. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreśliła, że celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Genowefa na drodze krajowej nr 92, na skrzyżowaniu z drogami gminną do miejscowości Krzymów i powiatową do miejscowości Władysławów.

"Poprzez budowę na tym skrzyżowaniu pełnej sygnalizacji świetlnej zwiększy się bezpieczeństwo kierowców, pieszych oraz rowerzystów. Ponadto poprawie ulegnie geometria skrzyżowania poprzez wydłużenie pasa lewoskrętu i zwiększy się bezpieczeństwo pieszych - dzieci - w wyniku poszerzenia chodnika do zatoki autobusowej. Dodatkowo zwiększy się bezpieczeństwo pieszych dzięki budowie dedykowanych oświetleń wszystkich przejść dla pieszych na skrzyżowaniu, a wszystkich użytkowników dzięki oświetleniu całego skrzyżowania razem ze strefami przejściowymi" - wskazała.

Termin składania ofert w przetargu został wyznaczony do dnia 6 lipca. Termin realizacji to 150 dni od dnia podpisania umowy. GDDKiA wskazała, że termin ten może ulec skróceniu do 135 lub 120 dni.

Cieślak wyjaśniła, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa na lata 2021-2024. Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

