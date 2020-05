Wielkopolskie: Przetarg na projekt obwodnicy Żodynia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Żodyń (pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie) w ciągu drogi krajowej nr 32. Inwestycja jest częścią programu budowy 100 obwodnic.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA poinformowała w piątek, że projekt koncepcyjny będzie podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby przetargu wyłaniającego wykonawcę obwodnicy Żodynia. Inwestycja zostanie przeprowadzona w systemie Projektuj i Buduj.

"Zadanie polega na opracowaniu projektu koncepcyjnego przebiegu obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32 w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez zamawiającego" - podała Cieślak.

Dodała, że w ramach planowanej inwestycji powstanie 2,4 km odcinek drogi głównej o ruchu przyspieszonym. "Obwodnica Żodynia wyprowadzi z miejscowości ruch tranzytowy, koncentrujący się w ciągu DK32, stanowiącej połączenie pomiędzy drogami ekspresowymi S3 i S5" - poinformowała.

"Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu regionalnego i dalekobieżnego, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą" - wskazała Cieślak.

Oferty w przetargu na wykonanie projektu koncepcyjnego można składać do 19 maja. Od momentu podpisania umowy zwycięzca postępowania będzie miał 120 dni na realizację opracowania. Głównym kryterium oceny składanych ofert będzie ich cena i termin realizacji zamówienia.

W ramach rządowego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Osiem z nich zaplanowano na terenie Wielkopolski. Koszt realizacji wszystkich inwestycji został oszacowany na blisko 28 mld zł. Zostaną one sfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.