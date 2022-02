Wielkopolskie: Rozkładowe pociągi z Parowozowni Wolsztyn pokonały niemal ćwierć miliona km

Blisko ćwierć miliona km przejechały po Wielkopolsce, zgodnie z rozkładem jazdy, składy prowadzone przez parowozy z Parowozowni Wolsztyn. Używany do przewozów tabor, w tym siedemdziesięcioletnie parowozy, jest niemal niezawodny.

Parowozownia Wolsztyn to ostatnia parowozownia na świecie, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. Historia parowozowni sięga 1907 r. Obecnie działa ona jako instytucja kultury województwa wielkopolskiego.

Pociągi z Parowozowni Wolsztyn wykonują przewozy dla regionalnego przewoźnika, spółki Koleje Wielkopolskie, od maja 2017 roku. Parowozownia jako samodzielna instytucja kultury samorządu województwa wielkopolskiego działa od 2016 roku. Obecnie pociągi od poniedziałku do piątku jeżdżą na trasie Wolsztyn-Leszno-Wolsztyn, w soboty kursują między Wolsztynem a Poznaniem.

Jak powiedział PAP dyrektor Parowozowni Wolsztyn Wojciech Marszałkiewicz, przewozy rozkładowe to istotny, a od początku pandemii jeszcze ważniejszy element budżetu instytucji. Przez dwa ostatnie lata nie odbywały się komercyjne przewozy pociągami z Wolsztyna.

Użyty do przewozów tabor to parowóz Pt47-65 z 1949 roku oraz Ol49-69 i Ol49-59 z 1953 roku. Do codziennych przejazdów wykorzystywane są dwa odremontowane niedawno wagony pasażerskie typu 120A z lat '70 XX wieku.

Marszałkiewicz podkreślił, że tabor jest utrzymany w pełnej sprawności technicznej i spełnia wszelkie wymogi formalne, określone w polskim prawie i dyrektywach UE. Zapewnił, że miłośnicy parowozów niemal zawsze mogą liczyć na to, że zapowiadany w rozkładzie skład wyjedzie na trasę.

"Jeśli coś się zepsuje - siedzimy czasem całą noc. Naprawa trwa tak długo, aż parowóz czy wagon jest sprawny. Niby w przypadku awarii można po prostu odwołać przejazd, ale przecież mamy i takich pasażerów, którzy po to, by jechać pociągiem z parowozem przylatują tu z innych kontynentów. Nie możemy zawieść ani ich, ani pasażerów z regionu i kraju" - powiedział.

"Bywało i tak, że miłośnik kolei przylatywał z USA do Berlina, z lotniska przyjeżdżał do Wolsztyna taksówką - już z wykupionym przejazdem w parowozie. Jeszcze się nie zdarzyło, byśmy musieli komuś zwracać pieniądze za taki przejazd. W najgorszym razie, gdy już nie było wyjścia i trzeba było odwołać pociąg, przekonywaliśmy gościa, by poczekał na następny skład z parowozem. To jednak naprawdę rzadkie przypadki - zazwyczaj rano pociąg jest gotowy do drogi" - wyjaśnił Wojciech Marszałkiewicz.

Liczbę 250 tys. przejechanych kilometrów rozkładowe składy z Wolsztyna osiągną w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Parowozownia nie zdradza na razie, który przejazd będzie tym jubileuszowym, szykując dla jego pasażerów drobną niespodziankę.

"Nasze przejazdy to obecne jedyny taki przypadek na świecie, gdzie pociąg osobowy na torze normalnym, planowo przemierzający codziennie swą trasę, jest ciągnięty przez parowóz, z podobną prędkością, zapewniając podobny komfort podróżowania i w tej samej cenie biletu, co nowoczesne autobusy szynowe" - zapewnił Wojciech Marszałkiewicz.

Parowozownia Wolsztyn jest instytucją kultury województwa wielkopolskiego utworzoną przez samorządy regionu, Wolsztyna i powiatu wolsztyńskiego oraz spółkę PKP Cargo. Podstawowym przedmiotem działania instytucji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnienie wiedzy o kulturze technicznej, związanej z historią transportu kolejowego, w szczególności trakcji parowej, poprzez prowadzenie czynnej parowozowni oraz uruchamianie pociągów w trakcji parowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl