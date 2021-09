Wielkopolskie: Rozpoczęły się konsultacje nowego programu unijnego dla Wielkopolski

„Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” to nowa nazwa programu regionalnego, która zastąpi wcześniejszy „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny”. W czwartek zaprezentowano projekt dokumentu i tym samym oficjalnie zainaugurowano konsultacje programu.

"Jestem przekonany, że nasz regionalny program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 jest solidnie przygotowany w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Ten dokument jest fundamentem do wydatkowania środków europejskich. Nie mamy jeszcze wiedzy, na jakie inwestycje i przedsięwzięcia będziemy mogli konkretnie je wydatkować. Czekamy na podpisanie Umowy partnerstwa i Kontraktu programowego, który zawiera propozycje - które naszym zdaniem - będą mogły być finansowane zarówno z funduszy europejskich, ale też z Funduszu Odbudowy, czy środków rządowych. Przykładem jest rewitalizacja i budowa nowych linii kolejowych w Wielkopolsce" - podkreślił w czwartek marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Dodał, że "interwencja unijna na lata 2021-2027 będzie dotyczyła najważniejszych obszarów, takich jak Zielony Ład czy cyfryzacja. Popieramy to" - zaznaczył.

"Będziemy wdrażać tzw. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, a to wymaga ogromnego wysiłku finansowego i organizacyjnego. Chciałbym podkreślić, że dotyczy on wyłącznie obszarów związanych z górnictwem węglowym. Zdecydowanie będziemy również wspierać przedsięwzięcia z obszaru innowacji i gospodarki 4.0., ponieważ Wielkopolska jest dobrze przygotowana i zdolna do nawiązania rywalizacji w tych obszarach. Nie sposób dziś nie mówić o cyfryzacji. Czas pandemii udowodnił, że wykorzystanie łączności przez internet ułatwia nam życie i ekonomię działania. Szczególnie istotna jest cyfryzacja w opiece zdrowotnej, ale też w edukacji czy usługach administracyjnych" - wskazał.

Marszałek zwrócił także uwagę, jak ważny dla Wielkopolski jest obszar interwencji dotyczący ochrony klimatu. Wskazał m.in., że Wielkopolska boryka się z niedostatkiem wody.

"Musimy walczyć, aby ten sektor zabezpieczyć tak, aby zatrzymać wodę. To jest być albo nie być dla naszej gospodarki i naszego życia. Będziemy też inwestować w zeroemisyjny transport. Transport spalinowy - tam gdzie jest to możliwe - będziemy zastępować napędem wodorowym. Tu stawiamy mocny akcent na transport zbiorowy i zmianę jego źródła napędu. Ale to również wzmocnienie roli transportu indywidulanego - np. rowerowego. Natomiast nowością będzie zasilanie inicjatyw lokalnych i Lokalnych Grup Działania, z nadzieją, że tamtejsze społeczności spełnią swoje marzenia" - mówił Woźniak.

W czasie czwartkowej konferencji przypomniano, że Wielkopolska jest jednym z najszybciej rozwijających się polskich regionów, co spowodowało, że region zakwalifikowany został do regionów przejściowych, czyli takich, które osiągnęły 75 proc. PKB na mieszkańca średniej unijnej. Marszałek zaznaczył, że choć to nieznaczne przekroczenie, to jednak oznacza to zmniejszenie alokacji unijnej dla regionu. Jak wskazał, Wielkopolska będzie miała do dyspozycji w sumie 2,058 mld euro (w perspektywie 2014+ było to ok. 2,45 mld euro). Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny (1,67 mld euro) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (387 mln euro), który będzie dedykowany subregionowi konińskiemu.

Marszałek przypomniał, że w marcu tego roku Wielkopolska "startowała" z poziomu 1,07 mld euro w ramach polityki spójności oraz 387 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. "Dziś mamy na stole więcej pieniędzy, co jest dobrą wiadomością dla Wielkopolski, ale to stawia nasz region i tak z niemal najniższym poziomem dofinansowania UE na 1 mieszkańca" - przypomniał Woźniak. Dodał, że "niżej jest tylko region mazowiecki stołeczny, a dla porównania, najwięcej pieniędzy na 1 mieszkańca otrzymają województwa z Polski Wschodniej".

Ostateczny kształt projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, który zostanie wysyłany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską, będzie wypracowany w konsultacjach społecznych - te potrwają do 5 listopada.

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl - dostępny jest tam również specjalny formularz, za pośrednictwem którego można zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu programu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl