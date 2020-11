Dworzec PKP w Palędziu zostanie przebudowany. Ruszają prace

Ponad 6 mln zł będzie kosztować przebudowa dworca kolejowego w Palędziu (Wielkopolskie). Zabytkowy obiekt odzyska dawną świetność na początku 2022 roku.

Wykonawcą przebudowy dworca jest spółka KWK Construction, autorem projektu - pracownia Allplan.

Na parterze budynku zlokalizowano hol pełniący funkcję poczekalni. W jego pobliżu umiejscowiono pomieszczenie kasy biletowej, kompleks toalet oraz przyszły lokal komercyjny.

Na dworcu pojawią się również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, zainstalowany zostanie też nowy system informacji głosowej.

"PKP S.A. podpisały już umowę z wykonawcą prac budowlanych, dzięki czemu zabytkowy, bo pochodzący z 1900 roku dworzec, na początku 2022 roku odzyska swoje historyczne piękno. Renowację przejdzie elewacja budynku wraz detalami architektonicznymi, które podkreśli nowa nocna iluminacja" - podała spółka.

"Dzięki inwestycji dworzec odzyska swój historyczny wygląd, stając się przy tym obiektem nowoczesnym i spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych" - powiedział członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany.

Projekt przebudowy zakłada między innymi likwidację barier architektonicznych, montaż oznaczeń w alfabecie Braille'a i tablic dotykowych. Zamontowane zostaną nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe.

"Modernizacja zabytkowego dworca w Palędziu to jedna z 13 inwestycji tego typu w województwie wielkopolskim i jedna z prawie 200 w całym kraju. Program Inwestycji Dworcowych daje szansę aglomeracji poznańskiej na dostosowanie do 2023 r. infrastruktury dworcowej do zmieniających się potrzeb pasażerów kolei" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wyraził nadzieję, że dzięki przeznaczeniu prawie 2 mld zł przez rząd na inwestycje dworcowe zainteresowanie podróżami pociągami będzie rosło.

Przebudowa dworca w Palędziu jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.