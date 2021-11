Wielkopolskie: Ruszyła procedura środowiskowa dla drogi ekspresowej S11 Ujście – Oborniki

GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście – Oborniki w Wielkopolsce. Decyzja ta ma ostatecznie zatwierdzić przebieg przyszłej drogi ekspresowej.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście - Oborniki został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Spodziewany termin uzyskania DŚU to III kwartał 2022 r. Dalszy etap prac przygotowawczych to opracowanie Koncepcji programowej, która uszczegółowi rozwiązania projektowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu przebiegu S11.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można będzie przystąpić do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji. Budowa drogi ekspresowej zostanie zrealizowana w systemie Projektuj i buduj. W pierwszej kolejności wykonawca opracuje projekt budowlany, na podstawie którego zostanie uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ZRID umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych. GDDKiA zaznaczyła, że postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj planuje ogłosić na przełomie roku 2023 i 2024, zaś roboty realizowane będą w latach 2025-2028.

"Zależy nam na tym, aby zbudować S11, wiemy, że ona ma kluczowe znaczenie dla województwa wielkopolskiego, dla Poznania, dla wszystkich powiatów, przez które będzie przebiegać. Wiemy, że usprawni transport, komunikację, podniesie potencjał rozwojowy tych regionów, przez które będzie przebiegać, dzięki czemu lepiej płatnych miejsc pracy będzie jeszcze więcej, będą budowane nowe działalności gospodarcze. Rozwój tego terenu będzie na zdecydowanie większym poziomie, niż do tej pory, chociaż trzeba powiedzieć jasno, że Wielkopolska doskonale się rozwija i tutaj ten poziom rozwoju jest wyższy niż w innych regionach" - podkreślił w środę w Poznaniu wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Dodał, że S11 jest kluczowa, jeśli chodzi o połączenie całej Polski na osi północ-południe. "Cieszę się bardzo, że tutaj w województwie wielkopolskim te prace nad S11 idą naprawdę w bardzo dobrym kierunku" - powiedział wiceminister.

Weber przypomniał również, że decyzją premiera środki finansowe na budowę S11 zostały zabezpieczone w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.

Przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. budowy S6 i S11 poseł Bartłomiej Wróblewski wskazał, że "jako Wielkopolanie doskonale wiemy, że droga S11 to jest najważniejsza infrastrukturalna inwestycja w Wielkopolsce tej dekady, a być może w ogóle najważniejsza infrastrukturalna inwestycja w Wielkopolsce w XXI wieku. To też najdłuższy w jednym województwie odcinek drogi ekspresowej, bo to jest 300 kilometrów drogi". Dodał, że prace przygotowawcze do budowy tej trasy postępują zgodnie z planem.

Wróblewski tłumaczył, że odcinek Ujście - Oborniki, to odcinek, który liczy ok. 49 kilometrów, i który - jak mówił - "według wstępnych prognoz miał kosztować 1 mld 720 mln zł".

"Dziś wiemy, że będzie to znacznie więcej, na pewno ponad 2 mld, dlatego tak ważną rzeczą jest deklaracja rządu Mateusza Morawieckiego o tym, że sfinansowanie całej wielkopolskiej, ale w ogóle całej drogi S11 znajdzie się w nowym programie budowy dróg ekspresowych i autostrad, że jest ta droga w Polskim Ładzie" - zaznaczył.

Droga ekspresowa S11 stanowi fragment trasy łączącej Katowice z Poznaniem, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego łączącego Poznań ze środkowym wybrzeżem Bałtyku.

