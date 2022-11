Wielkopolskie: Rządowe dofinansowanie budowy obwodnic Kościana, Rogoźna i Szamotuł

Umowy na dofinansowanie budowy obwodnic Kościana, Rogoźna i Szamotuł w woj. wielkopolskim ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisał w środę w Poznaniu wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Łączna kwota wsparcia zadań zgłoszonych przez władze regionu to blisko 129 mln zł.

Wiceminister Weber podpisał umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) dla zadań pod nazwą: "Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308" w łącznej kwocie ponad 30,3 mln zł, "Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241" w łącznej kwocie blisko 48,7 mln zł oraz "Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187" w łącznej kwocie blisko 49,6 mln zł.

"Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyspieszamy powstawanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Łączymy odcinki polskich dróg w spójną sieć komunikacyjną" - powiedział Rafał Weber.

Obwodnica Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 będzie miała około 4,3 km. Całkowita wartość zadania to ok. 60,7 mln zł. Projektowana obwodnica usytuowana będzie w północno-wschodniej stronie miasta. Planowany termin oddania trasy do użytku to IV kwartał 2026 r.

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 kosztować ma ok. 97,3 mln zł. Nowa droga będzie miała nieco ponad 7 km długości. Obwodnica zostanie poprowadzona po północnej stronie miasta, a planowany termin oddania jej do użytkowania to IV kwartał 2025 r.

Obwodnica Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 będzie miała 10 km, a całkowita wartość zadania to ok. 99 mln zł. Planowany termin oddania tej drogi do użytku to IV kwartał 2026 roku.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg samorządowych. W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Wsparcie rządowe przyznano dla 51 zadań, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji to prawie 2,4 mld zł.

