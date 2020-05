Wielkopolskie: Samorząd województwa wspiera branżę turystyczną

Pożyczki płynnościowe i inwestycyjne, poręczenia kredytów i pożyczek, środki na rozwój kadr – to niektóre z rozwiązań, z jakich już teraz – przy wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego - mogą korzystać przedsiębiorcy z branży turystycznej, aby walczyć ze skutkami pandemii.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował w poniedziałek o działaniach, które mają wspomóc przedsiębiorców m.in. z branży hotelarskiej i turystycznej w walce z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Jak podano, "Wielkopolski Fundusz Rozwoju, który realizuje zadania na rzecz województwa wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi, rozdysponuje 36 milionów na pomoc przedsiębiorcom w zwalczaniu negatywnych skutków pandemii. Uczyni to przy pomocy dwóch partnerów, pośredników finansowych - Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencji Rozwoju Regionalnego. Obie instytucje oferują niezwykle atrakcyjne pożyczki płynnościowe, z których można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy. Przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, negatywnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pożyczki mogą wynieść do 300 tys. złotych. Na ten moment WARP rozdysponuje wsparciem w wysokości 30 mln złotych" - podał urząd marszałkowski.

W komunikacie wskazano również, że kolejną formą pomocy są m.in. pożyczki inwestycyjne. Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje m.in. pożyczkę JEREMI do 500 tys. złotych na wszystkie inwestycje niezbędne do rozwoju firmy, w tym m.in. działania związane z rozszerzaniem działalności, wzmocnieniem podstawowej działalności, realizację nowych projektów i zastosowanie przez przedsiębiorstwa nowych rozwiązań.

"W maju ARR oferuje obniżone oprocentowanie 0,5 proc. w skali roku. WARP oferuje z kolei Małą Pożyczkę Inwestycyjną do 500 tys. zł dla mikro, małych i średnich firm oraz Pożyczkę Inwestycyjną nawet do 2,3 mln złotych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z poręczeń kredytów i pożyczek oferowanych przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Poręczenia mogą wynieść do 80 proc. kwoty pożyczki. Przy pożyczkach inwestycyjnych maksymalna kwota poręczenia wynosi 1,2 mln złotych, a przy pożyczkach obrotowych 1 mln złotych" - podkreślono.

Szczegółowe informacje dostępne są m.in. na stronach internetowych agencji.

Urząd marszałkowski podał, że szczegóły dotyczące rozwiązań dla przedsiębiorców zostały zaprezentowane także m.in. kilka dni temu podczas spotkania - webinarium dla hotelarzy, organizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Na zaproszenie Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego w spotkaniu wzięli udział m.in. Hubert Zobel - prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Krzysztof Leń - prezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego oraz Maciej Sytek - prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego.

Webinaria to jedna z inicjatyw realizowanych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, mających na celu wsparcie branży turystycznej w regionie. Na stronie WOT opublikowano też m.in. specjalne wydawnictwo poświęcone walce z kryzysem w turystyce, w którym zebrano wyniki badań z całego świata oraz prognozy i porady dla obiektów prowadzących działalność turystyczną.

Udział w cyklu webinariów kierowanych do hotelarzy oraz innych przedsiębiorców branży turystycznej jest bezpłatny, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja na stronie www.wot.org.pl.