Wielkopolskie samorządy wspierają sprzedawców kwiatów i zniczy

Nie tylko w stolicy Wielkopolski, ale także w mniejszych miejscowościach regionu lokalne władze oferują pomoc handlarzom kwiatów i zniczy. W Pile w poniedziałek odbędzie się targ chryzantemowy. Władze Śremu kupią z kolei 300 sztuk kwiatów, które posadzą m.in. w parkach.

Rząd zdecydował w piątek, że od 31 października do 2 listopada cmentarze zostaną zamknięte. "Nie chcemy doprowadzać do takiego ryzyka, żeby na skutek odwiedzin na cmentarzach wiele osób poniosło śmierć" - wyjaśnił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak tłumaczył, Rada Ministrów z podjęciem decyzji o zamknięciu cmentarzy czekała, ponieważ liczyła, że liczba zachorowań zmaleje.

W związku z zamknięciem cmentarzy pomoc lokalnym handlarzom kwiatów i zniczy zaproponowali wielkopolscy samorządowcy.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak informował w sobotę, że "chcąc ograniczyć straty kupców z powodu zamknięcia przez rząd cmentarzy, podjęliśmy decyzję o umożliwieniu im handlu na Junikowie i Miłostowie do przyszłej niedzieli, bez dodatkowej opłaty".

"Mieszkańców zachęcam do kupowania kwiatów - niech ozdobią nasze mieszkania i balkony, a także zniczy - te się przecież nie zmarnują! Wspominając bliskich, pamiętajmy o tych, którzy liczą na nasze wsparcie. Bądźmy solidarni!" - podkreślił Jaśkowiak.

Miejska Spółka Targowiska zaproponowała ponadto sprzedającym kwiaty i znicze możliwość handlu na poznańskich targowiskach. W tym celu handlarze muszą skontaktować się z kierownikami targowisk. Numery telefonów opublikowano m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski także wskazał, że "sprzedawcy kwiatów i zniczy, którzy mieli zgodę na handel przed konińskimi cmentarzami w związku z dniem Wszystkich Świętych mogą liczyć na pomoc miasta".

Poinformował, że w ramach wniesionej wcześniej opłaty sprzedawcy mogą wnioskować o wydłużenie terminu zajęcia pasa drogowego lub placu w ramach opłaty za handel od 3 do 6 listopada br. albo wnioskować o zwrot wniesionych opłat za zajęcie pasa lub placu.

O przedłużeniu możliwości prowadzenia sprzedaży zniczy i kwiatów na wyznaczonych miejscach przy cmentarzach poinformował także m.in. prezydent Gniezna Tomasz Budasz.

W Pile w poniedziałek odbędzie się targ chryzantemowy. Jednym z pomysłodawców wydarzenia jest Krzysztof Rauhut, w organizację włączył się lokalny portal Magazyn67.pl i władze Piły.

W komunikacie opublikowanym na stronie pilskiego magistratu wskazano, że na placu Staszica od godz. 14.00 można będzie kupić to, co lokalni producenci i sprzedawcy przygotowali w związku z uroczystościami Wszystkich Świętych. Organizatorzy targu poinformowali, że rezerwacji miejsca można dokonywać do godziny 20.00 w niedzielę, pod numerem telefonu 660-486-857. Udział sprzedawców w targu chryzantemowym będzie bezpłatny. Miasto Piła zwolniło ze wszystkich opłat.

Burmistrz Śremu Adam Lewandowski poinformował z kolei, że "przez spóźnione decyzje rządu w sprawie zamknięcia cmentarzy przedsiębiorcy handlujący kwiatami przed Świętem Zmarłych znaleźli się̨ w trudnej sytuacji".

Urząd Miasta Śremu kupi 300 sztuka kwiatów od śremskich przedsiębiorców i posadzi je m.in. w parkach i w strefach przydrożnych. Chętni do sprzedania kwiatów proszeni są o kontakt w poniedziałek, tel. 612-847-144.

"Zachęcam mieszkańców, aby również̇ kupili kwiaty do mieszkań́, na balkony, do ogrodu. Warto być́ solidarnym" - podkreślił Lewandowski.

Do wspierania sprzedawców i kupowania kwiatów zachęcają także inni wielkopolscy samorządowcy.

Wsparcie dla osób sprzedających kwiaty i znicze przed cmentarzami zapowiedział także w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że "w związku z zamknięciem cmentarzy terenowe oddziały ARiMR i KOWR odkupią od producentów i sprzedawców kwiaty i rośliny, które byłby sprzedawane w tych dniach przed cmentarzami; z funduszu covid zrefundujemy też koszty samorządów, które prowadzą podobną akcję" - zapowiedział premier.