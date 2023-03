Wielkopolskie: SP ZOZ w Szamotułach z nowoczesnym zakładem fizjoterapii do rehabilitacji po COVID-19

SP ZOZ w Szamotułach zyskał nowoczesny zakład fizjoterapii, w którym prowadzona będzie rehabilitacji dla osób po przebyciu COVID-19. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zakład fizjoterapii utworzono w pomieszczeniach na drugim piętrze szpitala w Szamotułach. Placówka otrzymała dofinansowanie na ten cel w ub. roku. Dotacja wyniosła 1,7 mln zł.

Zdecydowana większość pozyskanych środków została przeznaczona na prace budowlane, w ramach których wykonano pomieszczenia: laseroterapii, masażu, hydroterapii, sali do kinezyterapii, izolowanych boksów do fizykoterapii, hydroterapii, szatni dla pacjentów, rejestracji, poczekalni, zaplecza sanitarnego dla pacjentów i personelu, pokoju socjalnego i powierzchni komunikacyjnej.

W poniedziałek szpital w Szamotułach odwiedził wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Jak podkreślił, "pomieszczenia zostały wyposażone w wysokiej jakości sprzęt medyczny, który ma przyspieszyć powrót mieszkańców powiatu szamotulskiego do zdrowia. Wspólnie staramy się zapewniać jak najwyższe standardy zarówno pacjentom szpitala, jak i jego pracownikom".

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował, że poszczególne sale zostały również wyposażone m.in. w nowoczesny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny tj. stół do masażu i rehabilitacji, aparaty do ultradźwięków i elektroterapii, a także lampę Solux służącą do zmniejszania napięcia mięśni i bólu poprzez naświetlanie promieniami podczerwonymi oraz widzialnymi. Dodatkowo zakupiony został również nowy rower spinningowy oraz kolumna i mobilny wyciąg inercyjny, służące do treningu funkcjonalnego.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 powstał jako odpowiedź na potrzeby obywateli i aby zniwelować skutki pandemii koronawirusa. Dzięki tym środkom możliwe jest m.in. finansowanie inwestycji i zakupu sprzętu medycznego, który jest istotny dla funkcjonowania służby zdrowia.

