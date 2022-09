Wielkopolskie: SPZOZ w Kole z kolejnym rządowym dofinansowaniem

Po raz kolejny SPZOZ w Kole (wielkopolskie) skorzysta z rządowego wsparcia; tym razem dotacja w wys. ponad 1,1 mln zł pozwoli na dostosowanie infrastruktury sali porodowej tej placówki do realizacji porodów rodzinnych.

Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w poniedziałek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Po realizacji inwestycji w szpitalu dostępne będą trzy sale porodów rodzinnych. Każde z pomieszczeń wyposażone będzie we własny węzeł sanitarny. Kwota dofinansowania wynosi ponad 1,1 mln zł, przy czym cała wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 1,6 mln zł.

Dyrektor szpitala w Kole Iwona Wiśniewska, podkreśliła wagę dostosowania standardów opieki okołoporodowej na miarę XXI wieku i dążenia do tworzenia jak najbardziej przyjaznych warunków dla rodzących kobiet.

Do modernizacji zaplanowano także tzn. salę cięciową, w tym doposażenie jej w stanowisko resuscytacji noworodka. Planowany termin realizacji na dostosowanie sali porodowej do porodów rodzinnych to 15 grudnia 2022 roku.

"Priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości, obok szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym też bezpieczeństwa zdrowotnego, jest rodzina. Dofinansowanie stworzenia sali porodów rodzinnych jest tego najlepszym przykładem. Bardzo się cieszę, że w powiecie kolskim, w Wielkopolsce wschodniej, takie cele i priorytety są realizowane" - podkreśliła wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Przypomniała, że w ostatnich latach kolski szpital był niejednokrotnie beneficjentem rządowych środków. Dzięki nim udało się m.in. dokonać zakupu specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów szpitala: oddziału chirurgii oraz oddziału położniczo-ginekologicznego.

