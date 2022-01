Wielkopolskie: Sszef OPZZ: poprosiliśmy grupę CAF o pomoc ws. strajku w Solarisie

Zwróciliśmy się do zarządu grupy CAF, właściciela spółki Solaris Bus & Coach z prośbą o włączenie się w poszukiwanie porozumienia w strajkującej firmie – powiedział w piątek w Bolechowie (Wielkopolskie) przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, szef OPZZ Andrzej Radzikowski.

W zakładach wielkopolskiego producenta pojazdów komunikacji publicznej od poniedziałku trwa strajk generalny. Jego organizatorami są Solidarność i OPZZ "Konfederacja Pracy". Strajkujący domagają się wzrostu wynagrodzenia w wysokości 800 zł brutto dla każdego pracownika.

Ze strajkującymi w zakładzie w Bolechowie spotkał się w piątek przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, szef OPZZ Andrzej Radzikowski. Poinformował, że mimo starań nie udało mu się spotkać z władzami spółki.

"Wczoraj wysłałem pismo do prezesa, że chcę się z nim spotkać jako przewodniczący RDS, że przyjeżdżam z misją dobrej woli i chcę rozmawiać, jak wyjść z tej trudnej, kryzysowej sytuacji. Ona nie jest komfortowa ani dla was, pracowników, ani dla firmy. Akcje firmy na rynkach europejskich zaczynają spadać - to nie jest dobra promocja" - powiedział do strajkujących.

"Otrzymałem odpowiedź, że prezes nie może się ze mną spotkać, boi się epidemii. Odpowiedziałem mu, że mimo wszystko przyjadę i liczę na zmianę decyzji. Na portierni dowiedziałem się, że prezesa nie ma, żadnego członka zarządu nie ma. To jest skandal - w tak kryzysowej sytuacji wyjść z zakładu, nie martwić się tym, co tam się dzieje" - dodał Radzikowski.

Poinformował, że trwają zabiegi o włączenie w rozwiązanie problemu władz grupy CAF.

"Nawiązaliśmy kontakt z hiszpańskimi centralami związkowymi, będziemy nagłaśniać tę sprawę w Hiszpanii. Zwróciliśmy się też pisemnie do hiszpańskiego zarządu całego koncernu o włączenie się w tę sytuację, próbę poszukiwania porozumienia" - powiedział.

Hiszpańska grupa CAF objęła 100 proc. udziałów w wielkopolskiej firmie w 2018 roku.

Radzikowski podkreślił, że żądania strajkujących "szczególnie w dobie szalejącej inflacji" wydają się bardzo racjonalne. "My też w negocjacjach z rządem mówimy: waloryzacje, ale do pewnego poziomu kwotowe, bo procentowe, przy niskich przychodach, są symboliczne" - powiedział.

W poniedziałek spółka przypomniała, że 14 stycznia wszyscy pracownicy firmy otrzymali podwyżki w wysokości 5 proc. wynagrodzenia - minimum 270 zł brutto, co z premiami oznacza około 340 zł brutto. Ponadto, grupa około 800 pracowników bezpośrednio produkcyjnych otrzymała dodatkową podwyżkę.

"Dzisiaj największym skandalem jest to, że załoga kolejny dzień strajkuje, a zarządu nie ma. Powinni tu siedzieć i już z wami rozmawiać. Prezes do mnie pisze, że szanuje dialog. Jakby szanował dialog, to by siedział w firmie 24 godziny na dobę" - powiedział do załogi Andrzej Radzikowski. Strajkujący skandowali: "gdzie jest prezes", "gdzie jest zarząd", "brak szacunku".

Przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ "Konfederacja Pracy" Michał Lewandowski powiedział w piątek w Bolechowie, że zarząd spółki "zachowuje się jak małe dziecko - myśli, że gdy zamknie oczy, to temat zniknie". "On nie zniknie. Zarząd w końcu musi wyjść do nas i zacząć rozmawiać. To skandal, że powoływany przez prezydenta RP przewodniczący Rady Dialogu Społecznego odbija się od bramy zakładu" - podkreślił.

Rzecznik spółki Mateusz Figaszewski przekazał PAP w piątek przed południem, że zarząd firmy nie planował na ten dzień żadnych spotkań ze strajkującymi, nie odbędzie się też spotkanie z przewodniczącym RDS, o czym związki zawodowe zostały pisemnie poinformowane.

Rzecznik podał, że na 2,6 tys. osób zatrudnionych w Solarisie, w czwartek w strajku uczestniczyło ok. 24 proc. pracowników. W grupie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w produkcję w strajku uczestniczy ok. 40 proc. załogi. Dodał, że w czwartek w zakładach spółki wykonanych zostało pięć autobusów.

"Dementuję informację, że produkcja trwa. Spółka w jednym aucie dorzuciła gaśnicę, w innym czujnik, w trzecim trójkąt ostrzegawczy, w czwartym koło zapasowe i triumfalnie ogłosiła, że wyprodukowała nowe auta" - powiedział w piątek przewodniczący OM OPZZ "Konfederacja Pracy" Wojciech Jasiński. Jak dodał, informacje podawane przez rzecznika spółki na temat liczby strajkujących są nieprawdziwe.

W czwartek Jasiński mówił PAP, że prezes spółki razem z zastępcą pojawili się w hali produkcyjnej, chcieli porozmawiać w małych grupkach ze strajkującymi pracownikami, ale wówczas zeszli się wszyscy strajkujący pracownicy. Dodał, że "przebieg spotkania był bardzo emocjonalny; prezesi zostali pożegnani przez załogę buczeniem, gwizdami i krzykami załogi". Według Jasińskiego, ze strony szefów firmy padła deklaracja spotkania w piątek w południe.

W poniedziałek, w ramach wsparcia strajkujących pracowników Solaris Bus & Coach, przed siedzibą firmy w Bolechowie ma się odbyć ogólnopolska pikieta związkowców.

