Wielkopolskie: Sześć firm zainteresowanych realizacją obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego

Sześć firm złożyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 – poinformowała w czwartek GDDKiA. Inwestycja ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w czwartek, że spośród sześciu ofert złożonych w przetargu najniższą cenę ma propozycja konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal - wynosi ona nieco ponad 76,2 mln zł. Najwyższą cenę - ponad 99 mln zł - ma oferta firmy Strabag. GDDKiA na realizację zadania przeznaczyła ponad 101 mln zł.

GDDKiA wskazała w komunikacie, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będą kryteria: ceny (60 proc.), skrócenia terminu realizacji (10 proc.), a także przedłużenia okresu gwarancji (30 proc.).

"GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 33 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert +Termin realizacji+" - podano.

GDDKiA zaznaczyła, że wszyscy wykonawcy zaoferowali pięcioletni okres gwarancji, który obejmuje wydłużoną o pięć lat gwarancję na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze oraz skrócenie czasu realizacji z 36 do 33 miesięcy. Inwestycja realizowana będzie w systemie "projektuj i buduj".

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP - drogi głównej ruchu przyspieszonego - o długości ok. 6 km. GDDKiA podała, że dzięki obwodnicy z Koźmina Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w samym mieście. Inwestycja poprawić ma także warunki i bezpieczeństwo przejazdu m.in. pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, oraz pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim powstaną obwodnice: Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, Żodynia, Gostynia, Koźmina Wielkopolskiego, Kalisza, Strykowa, Kamionnej oraz Grzymiszewa. GDDKiA podała, że obecnie cztery z ośmiu obwodnic znajdują się w realizacji - obwodnice: Żodynia, Gostynia, Grzymiszewa i Strykowa.

