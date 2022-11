Wielkopolskie: Terytorialsi ćwiczyli zasilanie miejscowości w energię na wypadek przerwy w dostawie prądu

Terytorialsi z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach operacji "Przyjazna Energia-22" ćwiczyli zasilanie miejscowości w energię elektryczną na wypadek wystąpienia przerwy w dostawie prądu. Ćwiczenia odbyły się w środę wspólnie z administracją publiczną w Lesznie.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej por. Anna Jasińska-Pawlikowska, szkolenie jest odpowiedzią na nowe zadania, jakie zostały nałożone na Wojska Obrony Terytorialnej Ustawą o obronie Ojczyzny.

Jasińska-Pawlikowska podała, że zadanie ma charakter ogólnokrajowy, a do szkolenia terytorialsi wykorzystują kontenerowe elektrownie polowe (KEP). Jak tłumaczyła, Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. "Elementy mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące" - zaznaczyła.

Jak podkreśliła, awaryjne zasilania w energię elektryczną prowadzone są przy współpracy z Enea S.A. "Wszystko po to, by realizować misję formacji - obronę i wsparcie lokalnych społeczności" - wskazała Jasińska-Pawlikowska.

Dodała, że ćwiczenia odbyły się już w kilku lokalizacjach i będą nadal realizowane, kolejno w województwach i miejscowościach wskazywanych przez przedstawicieli administracji publicznej oraz właściwe zakłady energetyczne.

"Wspólne szkolenia epizodyczne żołnierzy WOT pk. +Przyjazna Energia-22+ z zakładami energetycznymi nie mają na celu zastępowania firm w ich zasadniczych zadaniach statutowych. Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń" - zaznaczyła.

Jasińska-Pawlikowska przypomniała, że z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru; Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl