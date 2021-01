Wielkopolskie: Trwają konsultacje ws. środków z UE na lata 2021-2027

W ramach Regionalnego Programu na lata 2021-2027 do Wielkopolski trafi ponad 1 mld 70 mln euro. Z kolei z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolska otrzyma 387 mln euro. W czwartek odbywają się konsultacje dot. środków z UE dla regionu na lata 2021-2027.

Od 18 stycznia odbywają się konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, określającego kształt współpracy Unii Europejskiej z Polską. Czwartkowe konsultacje dotyczą środków dla województwa wielkopolskiego.

"Jesteśmy dzisiaj w województwie wielkopolskim, który stanowi jeden z ważniejszych regionów przemysłowych Polski. Wielkopolska, przez ostatnie lata, utrzymuje szybki poziom rozwoju gospodarczego wyrażony w poziomie wzrostu PKB. Zgodnie z danymi Eurostatu za rok 2018, PKB na mieszkańca w Wielkopolsce wyrażony w procencie średniego poziomu PKB Unii Europejskiej wyniósł 76 proc." - podkreślił, otwierając spotkanie, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Dodał, że dynamiczny wzrost PKB w stosunku do średniej UE spowodował, że województwo wielkopolskie znalazło się w gronie regionów przejściowych, "niejako awansując w ten sposób z kategorii regionów słabiej rozwiniętych. W efekcie wielkość alokacji i poziom dofinansowania w nowej perspektywie finansowej będą niższe".

"W nowej perspektywie pan marszałek będzie miał do dyspozycji Program Regionalny z budżetem ponad 1 mld euro. Ponadto, nowością w stosunku do obecnego okresu oprogramowania, jest uruchomienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonego na finansowanie działań służących łagodzeniu skutków społecznych i gospodarczych transformacji energetycznej" - zaznaczył.

Wskazał również, że w województwie wielkopolskim szczególnie narażonym na negatywne skutki tej transformacji jest podregion koniński, na terenie którego znajdują się zakłady wydobywcze węgla. "Na dofinansowanie dodatkowych działań w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla podregionu zostanie przeznaczona alokacja w wysokości 387 mln euro" - zaznaczył.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła na czwartkowej konferencji prasowej, że "jesteśmy w trakcie konsultacji społecznych najważniejszego dokumentu, który będzie wskazywał w jaki sposób zainwestujemy środki pochodzące z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jest to tylko część tego ogromnego budżetu, który został wynegocjowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, przypomnę było to 170 mld euro".

Jak tłumaczyła, w odniesieniu do polityki spójności i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji mówimy o 76 mld euro, pozostałe środki są to środki, które będą dystrybuowane w ramach wspólnej polityki rolnej i w ramach nowego instrumentu, jakim jest instrument na rzez zwiększenia odporności i odbudowy gospodarki po kryzysie".

Wiceminister przypomniała, że głównym celem polityki spójności jest wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej państw członkowskich oraz zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów, oraz zacofaniu tych regionów.

"Dlatego też założenia polityki spójności zmierzają do osiągnięcia tego harmonijnego zrównoważonego i trwałego rozwoju wszystkich wspólnot. Natomiast jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jest to nowy instrument finansowany w ramach polityki spójności i służy zapewnieniu wsparcia tym obszarom, które zmagają się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, które wynikają z transformacji w dążeniu do osiągniecia neutralności klimatycznej. Jest to też taki instrument, który ma za zadanie ułatwić wdrożenie europejskiego zielonego ładu" - tłumaczyła.

Podkreśliła, że jeżeli chodzi o wydatkowanie i inwestowanie tych środków w ramach obecnej perspektywy finansowej 2014-2020, Polska jest liderem i wdraża te środki najlepiej w porównaniu do pozostałych państw członkowskich.

"To samo dotyczy regionu Wielkopolski, ponieważ region Wielkopolski już zakontraktował prawie 90 proc. środków pochodzących z budżetu 2014-2020. Ale region Wielkopolski to też trzeci region w kraju pod względem liczby mieszkańców i jest to jedno z najsilniej rozwiniętych gospodarczo województw. Według takich wstępnych szacunków GUS-u, województwo wielkopolskie odpowiadało za niemal 10 proc. PKB Polski. To też pokazuje jak szybko region Wielkopolski się rozwija i to też spowodowało, że region Wielkopolski jako jeden z dwóch został zakwalifikowany do regionów przejściowych, czyli takich regionów, które osiągnęły ponad 75 proc. średniej unijnej PKB na mieszkańca" - zaznaczyła.

"Ten dynamiczny wzrost z jednej strony jest sukcesem, a z drugiej strony powoduje, że tych środków z polityki spójności dla województwa wielkopolskiego będzie mniej, bo ten rozwój jest znacznie szybszy niż w pozostałych regionach naszego kraju" - dodała.

Wiceminister wskazała jednak, że pomimo, iż tych środków dla regionu jest mniej, to województwo wielkopolskie w nowej perspektywie będzie korzystało zarówno ze środków krajowych, jak i tzw. koperty regionalnej, w której są środki na programy regionalne, dostępne też z puli przeznaczonej na sprawiedliwą transformację.

"W ramach Regionalnego Programu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2021-2027 trafi ponad 1 mld 70 mln euro, z kolei z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolska otrzyma 387 mln euro. Łączna pula tych środków, która trafi do województwa wielkopolskiego w latach 2021-2017 to co najmniej 1,5 mld euro na program regionalny i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, a mówię co najmniej, dlatego że Wielkopolska ma szansę powiększyć swój budżet programu regionalnego, bo do podziału pomiędzy wszystkie województwa jest jeszcze 7 mld 100 mln euro tzw. rezerwy regionalnej" - zaznaczyła.

Dodała, że jeżeli marszałek województwa przygotuje i zgłosi dobre projekty do kontraktu programowego, otrzyma dodatkowe fundusze na realizację regionalnego programu. "Dodatkowo, inwestycje w Wielkopolsce będą także finansowane z funduszu odbudowy oraz programów krajowych, tak jak ma to miejsce w obecnej perspektywie 2014-2020" - mówiła.

Wiceminister wskazała, że tylko w tej obecnej perspektywie w województwie wielkopolskim dofinansowano inwestycje z programów krajowych kwotą prawie 9 mld 400 mln zł.

Odnosząc się do pytań, w jaki sposób dzielone były środki na poszczególne regiony wiceminister wskazała, że "aby podzielić te fundusze na programy regionalne, stworzony został algorytm, który jest oparty na obiektywnych kryteriach. Przede wszystkim liczbie ludności, poziomie zamożności wyrażonym za pomocą PKB na mieszkańca, jest to także ubytek ludności w latach 2014-2018, ale również takie wskaźniki, które odpowiadają poszczególnym celom polityki w ramach polityki spójności" - mówiła.

Podkreśliła, że konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa potrwają do 22 lutego. Do tego czasu można zgłaszać uwagi m.in. za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.