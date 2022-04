Wielkopolskie: Umowa na dofinansowanie projektu budowy nowego mostu kolejowego w Obornikach podpisana

Samorząd województwa wielkopolskiego przyznał PKP PLK 3,2 mln zł unijnego dofinansowania na przygotowanie projektu budowy drugiego toru i mostu kolejowego w Obornikach. W piątek w Poznaniu władze regionu i kolejowej spółki podpisały w tej sprawie stosowne umowy.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował, że całkowita wartość projektu przygotowania dokumentacji potrzebnej do budowy drugiego toru kolejowego wraz z nowym mostem nad Wartą na około 2-kilometrowym odcinku linii kolejowej nr 354 pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Oborniki Wlkp. Most a stacją Oborniki Wlkp. wynosi prawie 4,6 mln zł. Samorząd regionu zdecydował o przekazaniu na ten cel 3,2 mln zł dofinansowania unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).

W piątek władze województwa podpisały umowę z PKP PLK dotyczącą przekazania unijnego wsparcia, a przedstawiciele kolejowej spółki zawarli kontrakt z wykonawcą projektu, konsorcjum firm Infrares Sp. z o.o. i Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przypomniał, że samorząd regionu dofinansował kwotą ponad 400 mln zł wartą ponad 600 mln zł, zrealizowaną w latach 2017-2019, modernizację trasy kolejowej Poznań-Piła. Jankowiak zaznaczył, że choć trasa rozpoczyna swój bieg w Poznaniu jako dwutorowa, to przed Obornikami zwęża się do jednego toru.

Jankowiak przyznał, że w ramach studium wykonalności zakończonej modernizacji trasy Poznań-Piła oszacowano, iż dobudowanie drugiego toru na całej długości linii będzie kosztować ponad 1,2 mld zł. "Wówczas nie było nas wspólnie na to przedsięwzięcie stać i w związku z tym zrealizowano projekt za ponad 600 mln zł, który polegał tylko na odtworzeniu i zmodernizowaniu istniejącej infrastruktury" - powiedział.

Samorządowiec dodał, że plany zbudowania drugiego toru i mostu na trasie do Obornik nadal nie mają zabezpieczonego finansowania. Szacunkowy koszt inwestycji jest oceniany na około 100 mln zł. "Ale są środki, które udało się wygospodarować, żeby zrealizować projekt techniczny tego przedsięwzięcia" - zaznaczył Jankowiak.

Wicemarszałek przyznał, że w nowej perspektywie unijnej samorząd regionu może nie mieć wystarczających funduszy na dofinansowanie dobudowania drugiego toru na całej długości linii do Piły. "Nie ukrywamy, że jako samorząd województwa wspólnie z szeregiem gmin i powiatów wspólnie przygotowujemy się do uczestnictwa w programie Kolej Plus" - dodał.

Wielkopolski samorząd złożył do programu Kolej Plus cztery projekty dotyczące modernizacji i odtworzenia linii kolejowych oraz jeden zakładający budowę nowej trasy między Koninem a Turkiem.

Jankowiak zaznaczył w rozmowie z PAP, że w opinii władz województwa, będących organizatorem transportu pasażerskiego w regionie, obecne parametry linii Poznań-Piła są wystarczające, by uruchamiać na niej ponad 20 par pociągów w ciągu doby. "I to zabezpiecza nasze interesy. Natomiast na pewno w jakimś sensie nie zaspokaja potrzeb w zakresie szerszego ruchu tranzytowego tudzież towarowego. Ale to jest zmartwienie innych podmiotów. Siłą rzeczy jako samorząd województwa nie możemy brać wszystkiego na siebie" - powiedział.

Wiceprezes zarządu PKP PLK Mirosław Skubiszyński podkreślił wagę podnoszenia przepustowości linii kolejowych. Zwrócił uwagę, że w ciągu trzech tygodni grudnia 2017 r. na trasie Poznań - Piła przemieszczało się około 430 pociągów. "W ubiegłym roku było to około 730 pociągów. Dzisiaj przez stację Oborniki przejeżdża w ciągu doby od 40 do 45 pociągów pasażerskich. Do tego dochodzą 20-23 pociągi towarowe" - podkreślił.

Skubiszyński zaznaczył, że inwestycja planowana w Obornikach, zakładająca także budowę tzw. mijanki w miejscowości Parkowo, pozwoli zwiększyć przepustowość linii, a przez to "poszerzyć ofertę kolejową dla podróżnych". "Ten 2,5-kilometrowy odcinek tak naprawdę będzie miał wpływ także na pozostałą cześć linii. Także sukcesywnie pracujemy nad tym, aby przepustowość była przynajmniej na stopniu obecnym, ale również rozwijana i akceptowalna" - wskazał.

Dokumentacja projektowa dla planowanej inwestycji ma być gotowa do końca 2023 r. Rozpoczęcie prac budowlanych na trasie będzie możliwe po zapewnieniu finansowania w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

