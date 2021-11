Wielkopolskie: Umowa na kolejny etap rozbudowy drogi nr 444 podpisana

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę na kolejny etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 444 w powiecie ostrzeszowskim. Inwestycja jest warta niemal 11 mln zł – poinformowała we wtorek rzeczniczka WZDW.

Rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paulina Jęczmionka-Majchrzak przekazała, że inwestycję zrealizuje konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza.

Prace obejmą odcinek drogi wojewódzkiej nr 444 o długości 2,9 km od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej. Wykonawcy mają przebudować lub zbudować m. in. nawierzchnię jezdni, skrzyżowań, zjazdów i poboczy. Inwestycja ma zostać zrealizowana do czerwca 2023 r.

"To inwestycja dofinansowana przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ o wartości niemal 11 mln zł" - zaznaczyła Jęczmionka-Majchrzak.

Dodała, że trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na mierzącym 6,8 km odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11. Wartość tej inwestycji wynosi 27,8 mln zł.

